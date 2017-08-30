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  • 30.08, 21:43

    Российскую журналистку Курбатову выдворили с Украины

    1 комментарий
    Российскую журналистку Курбатову выдворили с Украины

    Российскую журналистку Курбатову выдворили с Украины

    Российскую журналистку Курбатову выдворили с Украины

    СБУ сообщила о выдворении российской журналистки с территории страны.

    Сотруднице Первого канала Анне Курбатовой запрещен въезд на территорию Украины на три года, сообщила Служба безопасности Украины. В ведомстве отметили, что журналистка уже пересекла границу. Глава пресс-службы СБУ назвала корреспондента «пропагандисткой».

    Елена Гитлянская, представитель Службы безопасности Украины: «Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года».

    Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистка Первого канала Анна Курбатова задержана за «антиукраинскую деятельность» и будет выдворена с территории страны. Чиновник своем Facebook подчеркнул, что киевские власти «слишком терпимы к врагу», и россиянку следовало обменять как преступницу.

    смотретьВ Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.

    Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал Киев не подвергать гонениям иностранных журналистов. А российский МИД направил в Киев ноту протеста и назвал произошедшее «целенаправленной провокацией».

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