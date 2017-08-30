Российскую журналистку Курбатову выдворили с Украины

СБУ сообщила о выдворении российской журналистки с территории страны.
|
10116
Сотруднице Первого канала Анне Курбатовой запрещен въезд на территорию Украины на три года, сообщила Служба безопасности Украины. В ведомстве отметили, что журналистка уже пересекла границу. Глава пресс-службы СБУ назвала корреспондента «пропагандисткой».
Елена Гитлянская, представитель Службы безопасности Украины: «Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года».
Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистка Первого канала Анна Курбатова задержана за «антиукраинскую деятельность» и будет выдворена с территории страны. Чиновник своем Facebook подчеркнул, что киевские власти «слишком терпимы к врагу», и россиянку следовало обменять как преступницу.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.
Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал Киев не подвергать гонениям иностранных журналистов. А российский МИД направил в Киев ноту протеста и назвал произошедшее «целенаправленной провокацией».
Елена Гитлянская, представитель Службы безопасности Украины: «Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года».
Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что журналистка Первого канала Анна Курбатова задержана за «антиукраинскую деятельность» и будет выдворена с территории страны. Чиновник своем Facebook подчеркнул, что киевские власти «слишком терпимы к врагу», и россиянку следовало обменять как преступницу.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестные в Киеве схватили Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.
Офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал Киев не подвергать гонениям иностранных журналистов. А российский МИД направил в Киев ноту протеста и назвал произошедшее «целенаправленной провокацией».
Комментарии