Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.08, 23:14

    Журналистку Курбатову депортировали с Украины за слова «гражданская война»

    1 комментарий
    Журналистку Курбатову депортировали с Украины за слова «гражданская война»

    Журналистку Курбатову депортировали с Украины за слова «гражданская война»

    Журналистку Курбатову депортировали с Украины за слова «гражданская война»

    Журналистка Первого канала рассказала о задержании и причинах депортации с Украины.

    Выдворенная с Украины корреспондент Первого канала сообщила, что именно в ее репортажах показалось неприемлемым киевским властям, пишет РИА Новости.

    Анна Курбатова, журналист: «Забрали у меня телефон, попросили паспорт, забрали документ. Посадили в машину и повезли, сказали, что везут в СБУ… Часа 2,5 спрашивали, что я здесь делаю. Я спрашивала, в чем причина задержания. Мне сказали, что в принципе к сюжету вопросов нет. Но вот то, что я сказала в сюжете „в Киеве неспокойно“ — это их внутреннее дело. Вообще не надо об этом говорить на российском канале… В официальной бумаге, которую мне отдали, написали, что я „несу угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету“, но на словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не „российской агрессией“. Объяснили, что можно называть как угодно: „российской агрессией“ и всевозможными синонимами, а вот говорить „гражданская война“ — нельзя. Как объяснили, что это главная причина».

    смотретьВ Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    Напомним, в среду стало известно, что неизвестные в Киеве схватили журналистку первого канала Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.

    смотретьВ Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    В Кремле проясняют ситуацию с похищением российской журналистки в Киеве
    Позже в СБУ заявили, что Курбатовой запретили въезд на территорию Украины на три года, и что журналист уже покинула пределы страны. В ОБСЕ призвали киевские власти не подвергать гонениям иностранных журналистов. А МИД РФ направил в Киев ноту протеста, назвав произошедшее «целенаправленной провокацией».

    Новости по теме

    Война против журналистов на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru