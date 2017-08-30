Журналистку Курбатову депортировали с Украины за слова «гражданская война»

Журналистка Первого канала рассказала о задержании и причинах депортации с Украины.
Выдворенная с Украины корреспондент Первого канала сообщила, что именно в ее репортажах показалось неприемлемым киевским властям, пишет РИА Новости.
Анна Курбатова, журналист: «Забрали у меня телефон, попросили паспорт, забрали документ. Посадили в машину и повезли, сказали, что везут в СБУ… Часа 2,5 спрашивали, что я здесь делаю. Я спрашивала, в чем причина задержания. Мне сказали, что в принципе к сюжету вопросов нет. Но вот то, что я сказала в сюжете „в Киеве неспокойно“ — это их внутреннее дело. Вообще не надо об этом говорить на российском канале… В официальной бумаге, которую мне отдали, написали, что я „несу угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету“, но на словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не „российской агрессией“. Объяснили, что можно называть как угодно: „российской агрессией“ и всевозможными синонимами, а вот говорить „гражданская война“ — нельзя. Как объяснили, что это главная причина».
Напомним, в среду стало известно, что неизвестные в Киеве схватили журналистку первого канала Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.
Позже в СБУ заявили, что Курбатовой запретили въезд на территорию Украины на три года, и что журналист уже покинула пределы страны. В ОБСЕ призвали киевские власти не подвергать гонениям иностранных журналистов. А МИД РФ направил в Киев ноту протеста, назвав произошедшее «целенаправленной провокацией».
Анна Курбатова, журналист: «Забрали у меня телефон, попросили паспорт, забрали документ. Посадили в машину и повезли, сказали, что везут в СБУ… Часа 2,5 спрашивали, что я здесь делаю. Я спрашивала, в чем причина задержания. Мне сказали, что в принципе к сюжету вопросов нет. Но вот то, что я сказала в сюжете „в Киеве неспокойно“ — это их внутреннее дело. Вообще не надо об этом говорить на российском канале… В официальной бумаге, которую мне отдали, написали, что я „несу угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету“, но на словах сказали, что все это из-за того, что в сюжете про День независимости Украины мы происходящее в Донбассе назвали гражданской войной, а не „российской агрессией“. Объяснили, что можно называть как угодно: „российской агрессией“ и всевозможными синонимами, а вот говорить „гражданская война“ — нельзя. Как объяснили, что это главная причина».
Напомним, в среду стало известно, что неизвестные в Киеве схватили журналистку первого канала Анну Курбатову, посадили ее в машину и увезли. Курбатова снимала в Киеве репортажи о Дне независимости Украины, а также материал о гонениях на журналистов на Украине. В адрес россиянки начали поступать угрозы.
Позже в СБУ заявили, что Курбатовой запретили въезд на территорию Украины на три года, и что журналист уже покинула пределы страны. В ОБСЕ призвали киевские власти не подвергать гонениям иностранных журналистов. А МИД РФ направил в Киев ноту протеста, назвав произошедшее «целенаправленной провокацией».
Комментарии