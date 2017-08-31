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  • 31.08, 06:48

    Выдворенная с Украины журналистка Курбатова находится в Брянской области

    1 комментарий
    Выдворенная с Украины журналистка Курбатова находится в Брянской области

    Выдворенная с Украины журналистка Курбатова находится в Брянской области

    Выдворенная с Украины журналистка Курбатова находится в Брянской области

    Корреспондент Первого канала Анна Курбатова находится на пограничном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области. Об этом она сама сообщила в редакцию по телефону.

    Журналистку разместили в комфортных условиях на пограничном посту. Сообщения о похищении Курбатовой Службой безопасности Украины появились в среду днем. Позже пресс-служба этого ведомства заявила, что «все происходит в рамках законодательства». В итоге Курбатова была принудительно выдворена за пределы страны из-за деятельности, которая якобы вредила национальным интересам.

    Киев постоянно ограничивает работу российских СМИ в стране, в том числе запрещает въезд журналистам, а трансляция основных российских телеканалов сейчас вообще запрещена.

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