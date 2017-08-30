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  • 30.08, 21:43

    Венесуэла предложила пострадавшим от «Харви» США 5 млн долларов

    3 комментария
    Венесуэла предложила пострадавшим от «Харви» США 5 млн долларов

    Венесуэла предложила пострадавшим от «Харви» США 5 млн долларов

    Венесуэла предложила пострадавшим от «Харви» США 5 млн долларов
  • Фото Associated Press © 2017

    • Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил о готовности страны выделить США 5 млн долларов для борьбы с последствиями тропического шторма «Харви».

    Глава МИД подчеркнул, что жители Венесуэлы солидарны с народом США, несмотря на «политические разногласия» между правительствами двух стран, и готовы «предоставить в распоряжение все, что Боливарианская революция может предложить в настоящее время».

    В частности, предлагается направить в США врачей и спасателей. Кроме того, нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum, дочка венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, намерен предоставить «прямую помощь в размере до 5 млн долларов». Также процент с продаж производимого Citgo бензина предлагается направить на строительство и ремонт жилых домов, передает ТАСС.

    смотретьВ Техасе пострадавший от урагана «Харви» химзавод может взорваться в любой момент
    В Техасе пострадавший от урагана «Харви» химзавод может взорваться в любой момент
    «Харви» стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Жертвами стихии в Техасе стали 30 человек. 13 тысяч пережидают непогоду в убежищах.

    Прибывший в Техас Дональд Трамп назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны. В кампании по помощи пострадавшим от наводнения приняли участие тысячи человек, в том числе Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и Дуэйн «Скала» Джонсон.

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