Венесуэла предложила пострадавшим от «Харви» США 5 млн долларов

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил о готовности страны выделить США 5 млн долларов для борьбы с последствиями тропического шторма «Харви».
Глава МИД подчеркнул, что жители Венесуэлы солидарны с народом США, несмотря на «политические разногласия» между правительствами двух стран, и готовы «предоставить в распоряжение все, что Боливарианская революция может предложить в настоящее время».
В частности, предлагается направить в США врачей и спасателей. Кроме того, нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum, дочка венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, намерен предоставить «прямую помощь в размере до 5 млн долларов». Также процент с продаж производимого Citgo бензина предлагается направить на строительство и ремонт жилых домов, передает ТАСС.
«Харви» стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Жертвами стихии в Техасе стали 30 человек. 13 тысяч пережидают непогоду в убежищах.
Прибывший в Техас Дональд Трамп назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны. В кампании по помощи пострадавшим от наводнения приняли участие тысячи человек, в том числе Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и Дуэйн «Скала» Джонсон.
В частности, предлагается направить в США врачей и спасателей. Кроме того, нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum, дочка венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, намерен предоставить «прямую помощь в размере до 5 млн долларов». Также процент с продаж производимого Citgo бензина предлагается направить на строительство и ремонт жилых домов, передает ТАСС.
«Харви» стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Жертвами стихии в Техасе стали 30 человек. 13 тысяч пережидают непогоду в убежищах.
Прибывший в Техас Дональд Трамп назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны. В кампании по помощи пострадавшим от наводнения приняли участие тысячи человек, в том числе Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и Дуэйн «Скала» Джонсон.
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