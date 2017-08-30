Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес перечисляют помощь пострадавшим от «Харви»

Тысячи людей присылают помощь пострадавшим от наводнения. Полмиллиона долларов для жителей Техаса перечислила семья Ким Кардашьян.
В благотворительной акции участвуют также Дженнифер Лопес и Дуэйн «Скала» Джонсон. Игрок техасской команды по американскому футболу Джей Джей Уотт перечислил 100 тысяч долларов и в интернет-послании обратился к другим неравнодушным. Только за первые минуты собрали еще миллион долларов. Бейонсе (а она родилась в Хьюстоне) заявила, что тоже будет участвовать в восстановлении родного города.
Американский штат Техас серьезно пострадал в связи со штормом «Харви». Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии.
Число жертв вызванного штормом сильнейшего наводнения в Техасе растет. В официальных сводках сообщается о 14 погибших, СМИ говорят более чем о 30 жертвах. Вода прибывает. В Бразории не выдержала плотина на озере. Власти распространили экстренное предупреждение и призвали людей бежать прочь. Однако временные убежища переполнены и людям негде укрыться.
Накануне в Техас приехал Дональд Трамп. Президент назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны.
Американский штат Техас серьезно пострадал в связи со штормом «Харви». Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии.
Число жертв вызванного штормом сильнейшего наводнения в Техасе растет. В официальных сводках сообщается о 14 погибших, СМИ говорят более чем о 30 жертвах. Вода прибывает. В Бразории не выдержала плотина на озере. Власти распространили экстренное предупреждение и призвали людей бежать прочь. Однако временные убежища переполнены и людям негде укрыться.
Накануне в Техас приехал Дональд Трамп. Президент назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны.
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