После урагана «Харви» Хьюстон наводнили грабители и мародеры

В американских населенных пунктах, по территории которых прошел разрушительный ураган «Харви», переполнены временные убежища.
В одном только конференц-зале Хьюстона собрались 9 тысяч человек. В городе пришлось ввести комендантский час из-за участившихся случаев грабежей и мародерства. Чтобы предоставить укрытие всем пострадавшим, власти собираются открыть еще несколько центров, в том числе разместить людей на крытом стадионе. Число жертв шторма «Харви» в Техасе выросло до 30 человек.
Накануне в Техас приехал Дональд Трамп. Президент назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны.
Дональд Трамп, президент США: «Мы будем работать с Конгрессом над тем, чтобы помочь штату Техас. Но это предприятие потребует рекордных средств. Вероятно, никогда в истории мы не делали ничего настолько дорогостоящего».
Тысячи человек присылают помощь пострадавшим от наводнения. Полмиллиона долларов для жителей Техаса перечислила семья Ким Кардашьян. В благотворительной акции участвуют также Дженнифер Лопес и Дуэйн «Скала» Джонсон. Игрок техасской команды по американскому футболу Джей Джей Уотт перечислил 100 тысяч долларов и в интернет-послании обратился к другим неравнодушным. Только за первые минуты собрали еще миллион долларов. Бейонсе, которая родилась в Хьюстоне, заявила, что тоже будет участвовать в восстановлении родного города.
Накануне в Техас приехал Дональд Трамп. Президент назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны.
Дональд Трамп, президент США: «Мы будем работать с Конгрессом над тем, чтобы помочь штату Техас. Но это предприятие потребует рекордных средств. Вероятно, никогда в истории мы не делали ничего настолько дорогостоящего».
Тысячи человек присылают помощь пострадавшим от наводнения. Полмиллиона долларов для жителей Техаса перечислила семья Ким Кардашьян. В благотворительной акции участвуют также Дженнифер Лопес и Дуэйн «Скала» Джонсон. Игрок техасской команды по американскому футболу Джей Джей Уотт перечислил 100 тысяч долларов и в интернет-послании обратился к другим неравнодушным. Только за первые минуты собрали еще миллион долларов. Бейонсе, которая родилась в Хьюстоне, заявила, что тоже будет участвовать в восстановлении родного города.
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