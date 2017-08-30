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  • 30.08, 15:40
    После урагана «Харви» Хьюстон наводнили грабители и мародеры. США, благотворительность, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле урагана «Харви» Хьюстон наводнили грабители и мародеры

    После урагана «Харви» Хьюстон наводнили грабители и мародеры

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    После урагана «Харви» Хьюстон наводнили грабители и мародеры

    После урагана «Харви» Хьюстон наводнили грабители и мародеры

      В американских населенных пунктах, по территории которых прошел разрушительный ураган «Харви», переполнены временные убежища.

      В одном только конференц-зале Хьюстона собрались 9 тысяч человек. В городе пришлось ввести комендантский час из-за участившихся случаев грабежей и мародерства. Чтобы предоставить укрытие всем пострадавшим, власти собираются открыть еще несколько центров, в том числе разместить людей на крытом стадионе. Число жертв шторма «Харви» в Техасе выросло до 30 человек.

      Накануне в Техас приехал Дональд Трамп. Президент назвал ураган самым дорогим бедствием в истории страны.

      смотретьВ Техасе пострадавший от урагана «Харви» химзавод может взорваться в любой момент
      В Техасе пострадавший от урагана «Харви» химзавод может взорваться в любой момент
      Дональд Трамп, президент США: «Мы будем работать с Конгрессом над тем, чтобы помочь штату Техас. Но это предприятие потребует рекордных средств. Вероятно, никогда в истории мы не делали ничего настолько дорогостоящего».

      Тысячи человек присылают помощь пострадавшим от наводнения. Полмиллиона долларов для жителей Техаса перечислила семья Ким Кардашьян. В благотворительной акции участвуют также Дженнифер Лопес и Дуэйн «Скала» Джонсон. Игрок техасской команды по американскому футболу Джей Джей Уотт перечислил 100 тысяч долларов и в интернет-послании обратился к другим неравнодушным. Только за первые минуты собрали еще миллион долларов. Бейонсе, которая родилась в Хьюстоне, заявила, что тоже будет участвовать в восстановлении родного города.

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