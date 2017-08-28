Подозреваемый в избиении петербуржца в парке Горького не явился в полицию

Мужчина, который, по предварительным данным, причастен к смертельной драке в парке Горького, скрывается от стражей порядка.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что 22-летнего Корнея Макарова, сына актера Сергея Макарова из сериала «Интерны», ищут по делу об избиении уроженца Санкт-Петербурга Станислава Думкина. Местонахождение подозреваемого неизвестно.
Источник в правоохранительных органах: «Пока установить, где находится подозреваемый, не удалось. Сам он в правоохранительные органы также не явился».
Источник также добавил, что по месту жительства Макаров не появляется, правоохранители продолжают его поиск.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что установили личность подозреваемого. Это житель столицы 1994 года. Молодого человека призвали явиться для дачи показания.
Резонансный конфликт, приведший к смерти Думкина, произошел в парке Горького. Неизвестные жестоко избили уроженца Санкт-Петербурга на глазах у десятков прохожих. Ссора началась из-за внешнего вида Станислава. Нападавшим не понравилась шляпа Думкина. После инцидента петербуржец был госпитализирован. Однако врачи не смогли ему помочь: мужчина умер в больнице.
Источник в правоохранительных органах: «Пока установить, где находится подозреваемый, не удалось. Сам он в правоохранительные органы также не явился».
Источник также добавил, что по месту жительства Макаров не появляется, правоохранители продолжают его поиск.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что установили личность подозреваемого. Это житель столицы 1994 года. Молодого человека призвали явиться для дачи показания.
Резонансный конфликт, приведший к смерти Думкина, произошел в парке Горького. Неизвестные жестоко избили уроженца Санкт-Петербурга на глазах у десятков прохожих. Ссора началась из-за внешнего вида Станислава. Нападавшим не понравилась шляпа Думкина. После инцидента петербуржец был госпитализирован. Однако врачи не смогли ему помочь: мужчина умер в больнице.
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