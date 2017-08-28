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  • 28.08, 12:11

    Подозреваемый в избиении петербуржца в парке Горького не явился в полицию

    4 комментария
    Подозреваемый в избиении петербуржца в парке Горького не явился в полицию

    Подозреваемый в избиении петербуржца в парке Горького не явился в полицию

    Подозреваемый в избиении петербуржца в парке Горького не явился в полицию

    Мужчина, который, по предварительным данным, причастен к смертельной драке в парке Горького, скрывается от стражей порядка.

    Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что 22-летнего Корнея Макарова, сына актера Сергея Макарова из сериала «Интерны», ищут по делу об избиении уроженца Санкт-Петербурга Станислава Думкина. Местонахождение подозреваемого неизвестно.

    Источник в правоохранительных органах: «Пока установить, где находится подозреваемый, не удалось. Сам он в правоохранительные органы также не явился».

    Источник также добавил, что по месту жительства Макаров не появляется, правоохранители продолжают его поиск.

    Ранее в Следственном комитете сообщили, что установили личность подозреваемого. Это житель столицы 1994 года. Молодого человека призвали явиться для дачи показания.

    Резонансный конфликт, приведший к смерти Думкина, произошел в парке Горького. Неизвестные жестоко избили уроженца Санкт-Петербурга на глазах у десятков прохожих. Ссора началась из-за внешнего вида Станислава. Нападавшим не понравилась шляпа Думкина. После инцидента петербуржец был госпитализирован. Однако врачи не смогли ему помочь: мужчина умер в больнице.

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