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  • 27.08, 22:32

    Сыщики вышли на след участника убийства в парке Горького

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    Сыщики вышли на след участника убийства в парке Горького

    Сыщики вышли на след участника убийства в парке Горького

    Следователи установили личность подозреваемого в убийстве молодого человека в столичном парке Горького.

    Из сообщения ГСУ СК по Москве: «Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Это житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия».

    Подозреваемого призвали явиться для дачи показаний. Расследование продолжается.

    13 августа в парке Горького неизвестные вступили в конфликт с 29-летним Станиславом Думкиным, насмехаясь над его внешним видом. Молодого человека жестоко избили, он был госпитализирован и скончался в больнице.

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