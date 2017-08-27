Сыщики вышли на след участника убийства в парке Горького

Следователи установили личность подозреваемого в убийстве молодого человека в столичном парке Горького.
Из сообщения ГСУ СК по Москве: «Установлено и опознано лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Это житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия».
Подозреваемого призвали явиться для дачи показаний. Расследование продолжается.
13 августа в парке Горького неизвестные вступили в конфликт с 29-летним Станиславом Думкиным, насмехаясь над его внешним видом. Молодого человека жестоко избили, он был госпитализирован и скончался в больнице.
Подозреваемого призвали явиться для дачи показаний. Расследование продолжается.
13 августа в парке Горького неизвестные вступили в конфликт с 29-летним Станиславом Думкиным, насмехаясь над его внешним видом. Молодого человека жестоко избили, он был госпитализирован и скончался в больнице.
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