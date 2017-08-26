Очевидцы убийства в столичном Парке Горького ничего не сообщили охране

Избиение
29-летнего Станислава Думкина видели 10 человек, но никто не сообщил об этом охране парка.
Более десяти человек были свидетелями избиения в столичном Парке Горького 29-летнего Станислава Думкина, которое привело к его смерти, однако никто из них не вызвал охрану парка. Преступление было зафиксировано только камерами видеонаблюдения. До просмотра записи ни врачи, ни охранники не знали, как Думкин получил смертельную травму головы, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.
В пресс-службе уточнили, что конфликт между Думкиным и напавшими на него мужчинами длился 11 секунд. Инцидент произошел в 00:53, а скорая прибыла на место происшествия в 01:03. Думкин был госпитализирован уже в присутствии охраны, которая срочно прибыла из другой части парка, где помогала другой бригаде скорой помощи.
Думкин скончался в больнице после избиения неизвестным. Нападавшие подошли к нему и начали насмехаться над его шляпой, а потом стали его бить.
В пресс-службе уточнили, что конфликт между Думкиным и напавшими на него мужчинами длился 11 секунд. Инцидент произошел в 00:53, а скорая прибыла на место происшествия в 01:03. Думкин был госпитализирован уже в присутствии охраны, которая срочно прибыла из другой части парка, где помогала другой бригаде скорой помощи.
Думкин скончался в больнице после избиения неизвестным. Нападавшие подошли к нему и начали насмехаться над его шляпой, а потом стали его бить.
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