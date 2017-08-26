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  • 26.08, 13:12

    В Парке Горького мужчину забили до смерти за надетую «не по понятиям» шляпу

    5 комментариев
    В Парке Горького мужчину забили до смерти за надетую «не по понятиям» шляпу

    В Парке Горького мужчину забили до смерти за надетую «не по понятиям» шляпу

    В Парке Горького мужчину забили до смерти за надетую «не по понятиям» шляпу

    Уроженца Санкт-Петербурга, переехавшего в Москву, избили в центральном столичном парке. Молодой человек скончался в больнице.

    29-летний Станислав Думкин скончался в московской клинике после жестокого избиения неизвестными в Парке Горького в Москве. Молодой человек был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, врачи не смогли реанимировать пациента.

    Как рассказали «Комсомольской правде» друзья Думкина, в компании с двумя девушками парни весело проводили время в парке. К ним подошли трое неизвестных и начали насмехаться над внешним видом Станислава — на молодом человеке была модная шляпа и очки. После слов о том, что «в Москве так не ходят», злоумышленники сорвали с мужчины шляпу и начали топтать ногами. Завязалась драка. Неизвестные жестоко пинали Думкина по голове.

    У полиции уже есть запись с камеры видеонаблюдения. Преступников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».

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