В Парке Горького мужчину забили до смерти за надетую «не по понятиям» шляпу

Уроженца
Санкт-Петербурга, переехавшего в Москву, избили в центральном столичном парке. Молодой человек скончался в больнице.
29-летний Станислав Думкин скончался в московской клинике после жестокого избиения неизвестными в Парке Горького в Москве. Молодой человек был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, врачи не смогли реанимировать пациента.
Как рассказали «Комсомольской правде» друзья Думкина, в компании с двумя девушками парни весело проводили время в парке. К ним подошли трое неизвестных и начали насмехаться над внешним видом Станислава — на молодом человеке была модная шляпа и очки. После слов о том, что «в Москве так не ходят», злоумышленники сорвали с мужчины шляпу и начали топтать ногами. Завязалась драка. Неизвестные жестоко пинали Думкина по голове.
У полиции уже есть запись с камеры видеонаблюдения. Преступников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».
Как рассказали «Комсомольской правде» друзья Думкина, в компании с двумя девушками парни весело проводили время в парке. К ним подошли трое неизвестных и начали насмехаться над внешним видом Станислава — на молодом человеке была модная шляпа и очки. После слов о том, что «в Москве так не ходят», злоумышленники сорвали с мужчины шляпу и начали топтать ногами. Завязалась драка. Неизвестные жестоко пинали Думкина по голове.
У полиции уже есть запись с камеры видеонаблюдения. Преступников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».
Комментарии