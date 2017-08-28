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  • 28.08, 09:09

    СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве петербуржца в парке Горького

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    • Фото: Станислав Думкин /vk.com
    СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве петербуржца в парке Горького

    СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве петербуржца в парке Горького

    СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве петербуржца в парке Горького
  • Фото: Станислав Думкин /vk.com

    • СМИ сообщают, что установлена личность мужчины, который, предположительно, причастен к убийству 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга Станислава Думкина в парке Горького.

    Подозреваемым в совершении резонансного преступления может быть 22-летний Корней Макаров. По предварительным данным, именно Макаров нанес удары по голове приехавшему из Санкт-Петербурга молодому человеку. Подруги, которые были в тот вечер с Думкиным, опознали Макарова.

    Известно, что его отец — 51-летний актер Сергей Макаров, который снимался в сериале «Интерны». Не исключено, что он скрывает сына в Подмосковье, сообщает сайт «Комсмольской правды».

    Официальных подтверждений или опровержений этой информации нет.

    Напомним, Думкин скончался в больнице после избиения неизвестными. Нападавшие подошли к нему и начали насмехаться над его шляпой, а потом стали его бить. В Следственном комитете сообщили, что установили личность подозреваемого в убийстве. Это житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия.

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