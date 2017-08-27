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  • 27.08, 19:31

    В Азербайджане локализовали крупный пожар на оружейном складе

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    В Азербайджане локализовали крупный пожар на оружейном складе

    В Азербайджане локализовали крупный пожар на оружейном складе

    В Азербайджане удалось остановить распространение огня на складе боеприпасов Минобороны.

    Как говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры, также удалось предотвратить новые взрывы.

    Из заявления: «В результате комплексных неотложных мер, предпринятых соответствующими структурами, пожар, начавшийся около 9:00 в воскресенье, был локализован около 17:00 по местному времени. Распространение огня на другие территории и возникновение новых взрывов предотвращено».

    Специалисты ведут работы по обнаружению и обезвреживанию разбросанных по округе осколков и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает «Интерфакс».

    смотретьШесть человек пострадали при взрыве на оружейном складе в Азербайджане
    Шесть человек пострадали при взрыве на оружейном складе в Азербайджане
    Склад, где гремели взрывы в течение дня, расположен рядом с населенными пунктами. Несколько снарядов упали на жилые дома в соседнем поселке.

    смотретьВзрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане
    Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане
    Шесть человек получили осколочные ранения. Кто именно пострадал — военные или гражданские — пока не уточняется. Население близлежащих поселков было эвакуировано. Возбуждено уголовно дело по статьям о нарушении правил безопасности и халатном отношении к службе.

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