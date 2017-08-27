В Азербайджане локализовали крупный пожар на оружейном складе

В Азербайджане удалось остановить распространение огня на складе боеприпасов Минобороны.
Как говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры, также удалось предотвратить новые взрывы.
Из заявления: «В результате комплексных неотложных мер, предпринятых соответствующими структурами, пожар, начавшийся около 9:00 в воскресенье, был локализован около 17:00 по местному времени. Распространение огня на другие территории и возникновение новых взрывов предотвращено».
Специалисты ведут работы по обнаружению и обезвреживанию разбросанных по округе осколков и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает «Интерфакс».
Склад, где гремели взрывы в течение дня, расположен рядом с населенными пунктами. Несколько снарядов упали на жилые дома в соседнем поселке.
Шесть человек получили осколочные ранения. Кто именно пострадал — военные или гражданские — пока не уточняется. Население близлежащих поселков было эвакуировано. Возбуждено уголовно дело по статьям о нарушении правил безопасности и халатном отношении к службе.
Из заявления: «В результате комплексных неотложных мер, предпринятых соответствующими структурами, пожар, начавшийся около 9:00 в воскресенье, был локализован около 17:00 по местному времени. Распространение огня на другие территории и возникновение новых взрывов предотвращено».
Специалисты ведут работы по обнаружению и обезвреживанию разбросанных по округе осколков и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает «Интерфакс».
Склад, где гремели взрывы в течение дня, расположен рядом с населенными пунктами. Несколько снарядов упали на жилые дома в соседнем поселке.
Шесть человек получили осколочные ранения. Кто именно пострадал — военные или гражданские — пока не уточняется. Население близлежащих поселков было эвакуировано. Возбуждено уголовно дело по статьям о нарушении правил безопасности и халатном отношении к службе.
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