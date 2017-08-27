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  • 27.08, 13:27

    На севере Азербайджана проведена эвакуация после взрыва на оружейном складе

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    На севере Азербайджана проведена эвакуация после взрыва на оружейном складе

    На севере Азербайджана проведена эвакуация после взрыва на оружейном складе

    На севере Азербайджана проведена эвакуация после взрыва на оружейном складе

    На севере Азербайджана после взрыва на оружейном складе провели массовую эвакуацию местных жителей.

    Свои дома покинули жители Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство страны.

    Пресс-служба Минобороны Азербайджана: «Жители Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от территории воинской части министерства обороны, где утром в воскресенье произошел взрыв на складе оружия, эвакуированы».

    смотретьВзрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане
    Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане
    Инцидент произошел на территории Сиязанского района. На складе оружия воинской части Минобороны произошел пожар, затем последовал взрыв. В ведомстве сообщили об отсутствии информации о пострадавших и погибших. В результате ЧП автомагистраль Баку — Губа полностью закрыта. Водителей просят отложить поездки на перекрытых участках.

    Главное управление дорожной полиции: «В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28-го километра трассы Баку — Губа (в направлении границы с РФ), а также с 78-го километра данной магистрали в направлении столицы».

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