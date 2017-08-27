На севере Азербайджана проведена эвакуация после взрыва на оружейном складе

На севере Азербайджана после взрыва на оружейном складе провели массовую эвакуацию местных жителей.
Свои дома покинули жители Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство страны.
Пресс-служба Минобороны Азербайджана: «Жители Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от территории воинской части министерства обороны, где утром в воскресенье произошел взрыв на складе оружия, эвакуированы».
Инцидент произошел на территории Сиязанского района. На складе оружия воинской части Минобороны произошел пожар, затем последовал взрыв. В ведомстве сообщили об отсутствии информации о пострадавших и погибших. В результате ЧП автомагистраль Баку — Губа полностью закрыта. Водителей просят отложить поездки на перекрытых участках.
Главное управление дорожной полиции: «В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28-го километра трассы Баку — Губа (в направлении границы с РФ), а также с 78-го километра данной магистрали в направлении столицы».
Пресс-служба Минобороны Азербайджана: «Жители Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от территории воинской части министерства обороны, где утром в воскресенье произошел взрыв на складе оружия, эвакуированы».
Инцидент произошел на территории Сиязанского района. На складе оружия воинской части Минобороны произошел пожар, затем последовал взрыв. В ведомстве сообщили об отсутствии информации о пострадавших и погибших. В результате ЧП автомагистраль Баку — Губа полностью закрыта. Водителей просят отложить поездки на перекрытых участках.
Главное управление дорожной полиции: «В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28-го километра трассы Баку — Губа (в направлении границы с РФ), а также с 78-го километра данной магистрали в направлении столицы».
Комментарии