Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане

Грибы видно на расстоянии 10 км. Дорога в сторону Баку закрыта #азербайджан #пожар#склад #новости pic.twitter.com/0YDVxU5VMm

На дороге Баку-Губа, недалеко от местечка Гилази пожар. Судя по всему горит военсклад.#пожар #азербайджан #взрыв #склад #новости pic.twitter.com/xs2FmzQAfg