Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане

Сотрудники экстренных служб направляются к месту взрыва в Азербайджане.
Информацию о ЧП на складе оружия в воинской части подтвердили в Минобороны Азербайджана. В ведомстве сообщили, что причиной взрыва стал пожар.
Пресс-служба Минобороны Азербайджана: «На складе оружия воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв».
По данным военных, информации о жертвах и пострадавших нет. В Минздраве в свою очередь сообщили, что данные о раненых есть, однако скорые не могут проехать к месту ЧП из-за продолжающихся взрывов, сообщает РИА Новости.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на территории Сиязанского района. С близлежащих территорий эвакуируют людей. Автомагистраль Баку — Губа полностью закрыта.
Пресс-служба Минобороны Азербайджана: «На складе оружия воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв».
По данным военных, информации о жертвах и пострадавших нет. В Минздраве в свою очередь сообщили, что данные о раненых есть, однако скорые не могут проехать к месту ЧП из-за продолжающихся взрывов, сообщает РИА Новости.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на территории Сиязанского района. С близлежащих территорий эвакуируют людей. Автомагистраль Баку — Губа полностью закрыта.
Грибы видно на расстоянии 10 км. Дорога в сторону Баку закрыта #азербайджан #пожар#склад #новости pic.twitter.com/0YDVxU5VMm— Ilya Serebrennikov (@vokinnerberes) 27 августа 2017 г.
На дороге Баку-Губа, недалеко от местечка Гилази пожар. Судя по всему горит военсклад.#пожар #азербайджан #взрыв #склад #новости pic.twitter.com/xs2FmzQAfg— Ilya Serebrennikov (@vokinnerberes) 27 августа 2017 г.
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