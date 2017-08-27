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  • 27.08, 11:58
    Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане. Азербайджан, армии мира, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане

    Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане

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    Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане

    Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане

    Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане
    • Фото: news.day.az

      • Сотрудники экстренных служб направляются к месту взрыва в Азербайджане.

      Информацию о ЧП на складе оружия в воинской части подтвердили в Минобороны Азербайджана. В ведомстве сообщили, что причиной взрыва стал пожар.

      Пресс-служба Минобороны Азербайджана: «На складе оружия воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв».

      По данным военных, информации о жертвах и пострадавших нет. В Минздраве в свою очередь сообщили, что данные о раненых есть, однако скорые не могут проехать к месту ЧП из-за продолжающихся взрывов, сообщает РИА Новости.

      Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на территории Сиязанского района. С близлежащих территорий эвакуируют людей. Автомагистраль Баку — Губа полностью закрыта.





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