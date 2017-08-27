Шесть человек пострадали при взрыве на оружейном складе в Азербайджане

Шесть человек получили травмы в результате взрыва на оружейном складе в Азербайджане.
У пострадавших — осколочные ранения. Все они госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.
Минздрав Азербайджана: «На данный момент шесть раненых. Они госпитализированы. У них осколочные ранения».
Взрыв на складе оружия произошел на территории воинской части Минобороны на севере страны. Причиной взрыва стал пожар, сообщили в военном ведомстве. Снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва, попали в близлежащие жилые дома, возникло возгорание. Спасатели ведут борьбу с огнем. Жители поселков, находящихся поблизости от места происшествия, были эвакуированы.
Главное управление дорожной полиции Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе инцидента. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.
Минздрав Азербайджана: «На данный момент шесть раненых. Они госпитализированы. У них осколочные ранения».
Взрыв на складе оружия произошел на территории воинской части Минобороны на севере страны. Причиной взрыва стал пожар, сообщили в военном ведомстве. Снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва, попали в близлежащие жилые дома, возникло возгорание. Спасатели ведут борьбу с огнем. Жители поселков, находящихся поблизости от места происшествия, были эвакуированы.
Главное управление дорожной полиции Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе инцидента. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.
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