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  • 27.08, 13:27

    Шесть человек пострадали при взрыве на оружейном складе в Азербайджане

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    Шесть человек пострадали при взрыве на оружейном складе в Азербайджане

    Шесть человек пострадали при взрыве на оружейном складе в Азербайджане

    Шесть человек пострадали при взрыве на оружейном складе в Азербайджане

    Шесть человек получили травмы в результате взрыва на оружейном складе в Азербайджане.

    У пострадавших — осколочные ранения. Все они госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

    Минздрав Азербайджана: «На данный момент шесть раненых. Они госпитализированы. У них осколочные ранения».

    Взрыв на складе оружия произошел на территории воинской части Минобороны на севере страны. Причиной взрыва стал пожар, сообщили в военном ведомстве. Снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва, попали в близлежащие жилые дома, возникло возгорание. Спасатели ведут борьбу с огнем. Жители поселков, находящихся поблизости от места происшествия, были эвакуированы.

    смотретьВзрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане
    Взрыв прогремел на складе оружия в Азербайджане
    Главное управление дорожной полиции Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе инцидента. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

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