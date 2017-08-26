Один человек стал жертвой урагана «Харви» в техасском Рокпорте

Власти Техаса обнародовали первые данные о погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия.
Мэр города Рокпорт сообщил агентству Reuters, что один мужчина погиб во время урагана «Харви» в результате пожара. Другие подробности трагедии пока не известны.
А в эфире телеканала CNN судья округа Аранзас Берт Милл сообщил, что более 10 человек были госпитализированы в результате непогоды. Речь идет о травмах, не представляющих угрозы для жизни: переломах, ушибах, порезах стеклом. Более точные данные о числе пострадавших в Техасе будут известны позже.
Ранее в субботу сотрудники Национального центра наблюдения за ураганами США сообщили, что «Харви» ослаб до уровня тропического шторма. При этом распространено предупреждение об угрозе серьезного наводнения.
Напомним, «Харви» — стал самым мощным ураганом за 12 лет, обрушившимся на территорию США.
В штате Техас без электричества остались почти 300 тысяч человек. Повалены деревья, дорожные знаки и светофоры, в некоторых местах начались подтопления. В Рокпорте рухнула стена отеля, повреждено здание школы, кровли домов, автомобили, выбиты стекла.
А в эфире телеканала CNN судья округа Аранзас Берт Милл сообщил, что более 10 человек были госпитализированы в результате непогоды. Речь идет о травмах, не представляющих угрозы для жизни: переломах, ушибах, порезах стеклом. Более точные данные о числе пострадавших в Техасе будут известны позже.
Ранее в субботу сотрудники Национального центра наблюдения за ураганами США сообщили, что «Харви» ослаб до уровня тропического шторма. При этом распространено предупреждение об угрозе серьезного наводнения.
Напомним, «Харви» — стал самым мощным ураганом за 12 лет, обрушившимся на территорию США.
В штате Техас без электричества остались почти 300 тысяч человек. Повалены деревья, дорожные знаки и светофоры, в некоторых местах начались подтопления. В Рокпорте рухнула стена отеля, повреждено здание школы, кровли домов, автомобили, выбиты стекла.
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