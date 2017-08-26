В Техасе ожидается катастрофическое наводнение из-за урагана «Харви»

Мощность урагана «Харви» снизилась до первой категории. В настоящее время сила ветра внутри урагана достигает 144 км/ч.
Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов. Специалисты центра прогнозируют катастрофические наводнения из-за сильных ливней, которые пройдут в ближайшие дни при продвижении урагана вглубь штата.
В настоящий момент центр «Харви» располагается в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио. Ураган медленно продвигается внутрь Южного Техаса. Максимальная скорость ветра при этом достигает около 100 миль в час (155 км/ч), передает РИА Новости.
Ранее урагану «Харви» была присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале, теперь она снижена до первой — самой низкой. Тем не менее до этого в 30 округах Техаса был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в восьми округах началась обязательная эвакуация населения. Еще в нескольких эвакуация носила рекомендательный характер. Также были эвакуированы рабочие с 39 добывающих нефтяных платформ и одной буровой в Мексиканском заливе.
«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. В 2005 году ураган пятой категории «Катрина» обрушился на американский штат Луизиана и практически разрушил город Новый Орлеан.
В настоящий момент центр «Харви» располагается в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио. Ураган медленно продвигается внутрь Южного Техаса. Максимальная скорость ветра при этом достигает около 100 миль в час (155 км/ч), передает РИА Новости.
Ранее урагану «Харви» была присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале, теперь она снижена до первой — самой низкой. Тем не менее до этого в 30 округах Техаса был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в восьми округах началась обязательная эвакуация населения. Еще в нескольких эвакуация носила рекомендательный характер. Также были эвакуированы рабочие с 39 добывающих нефтяных платформ и одной буровой в Мексиканском заливе.
«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. В 2005 году ураган пятой категории «Катрина» обрушился на американский штат Луизиана и практически разрушил город Новый Орлеан.
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