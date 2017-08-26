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  • 26.08, 14:46

    В Техасе ожидается катастрофическое наводнение из-за урагана «Харви»

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    В Техасе ожидается катастрофическое наводнение <nobr>из-за</nobr> урагана «Харви»

    В Техасе ожидается катастрофическое наводнение из-за урагана «Харви»

    В Техасе ожидается катастрофическое наводнение <nobr>из-за</nobr> урагана «Харви»
  • Фото Associated Press © 2017, Eric Gay

    • Мощность урагана «Харви» снизилась до первой категории. В настоящее время сила ветра внутри урагана достигает 144 км/ч.

    Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов. Специалисты центра прогнозируют катастрофические наводнения из-за сильных ливней, которые пройдут в ближайшие дни при продвижении урагана вглубь штата.

    В настоящий момент центр «Харви» располагается в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио. Ураган медленно продвигается внутрь Южного Техаса. Максимальная скорость ветра при этом достигает около 100 миль в час (155 км/ч), передает РИА Новости.

    смотретьNASA опубликовало снятое из космоса видео урагана «Харви»
    NASA опубликовало снятое из космоса видео урагана «Харви»
    Ранее урагану «Харви» была присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале, теперь она снижена до первой — самой низкой. Тем не менее до этого в 30 округах Техаса был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в восьми округах началась обязательная эвакуация населения. Еще в нескольких эвакуация носила рекомендательный характер. Также были эвакуированы рабочие с 39 добывающих нефтяных платформ и одной буровой в Мексиканском заливе.

    смотретьУраган «Харви» обрушился на Техас
    Ураган «Харви» обрушился на Техас
    «Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. В 2005 году ураган пятой категории «Катрина» обрушился на американский штат Луизиана и практически разрушил город Новый Орлеан.

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