Ураган «Харви» обрушился на Техас

Надвигающемуся на американский штат Техас урагану «Харви» присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале.
Власти американского штата Техас не могут сказать точно, сколько человек покинули свои дома, чтобы уберечься от последствий урагана «Харви» усилившегося до четвертой категории.
Национальный центр наблюдения за ураганами США объявил, что «Харви» достиг побережья Техаса. Крупнейшим городом на пути урагана пока остается Корпус Кристи. Ураган, скорость ветра в зоне которого достигает 60 метров в секунду, продвигается в северо-западном направлении вглубь Техаса.
Режим чрезвычайной ситуации был заранее введен на территории 30 округов этого американского штата. Обязательная эвакуация была объявлена в восьми округах. Еще в нескольких эвакуация населения носила рекомендательный характер. Спасатели организовали вывоз пациентов из больниц и перинатальных центров. Однако власти пока не могут сказать, сколько человек отказались покинуть свои дома и остались в опасной зоне, которая может быть затоплена.
По прогнозам, в некоторых районах может выпасть до 900 мм осадков.
«Харви», усилившийся до четвертой категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, является самым мощным ураганом, достигшим территории США за 12 лет. В 2005 году ураган пятой категории «Катрина» вызвал стихийное бедствие в штате Луизиана, практически разрушив город Новый Орлеан, напоминает ТАСС.
Ранее в Белом доме состоялся брифинг, посвященный надвигающемуся стихийному бедствию. Трамп призвал жителей Техаса следить за оповещениями и следовать рекомендациям властей штата.
Все американские телеканалы транслируют кадры урагана из Техаса. Фотографии и снятые очевидцами небольшие видеоролики также появляются в соцсетях. Шторм в Мексиканском заливе продолжается уже многие часы. И уже появились кадры вырванных с корнем светофоров и вспышек электричества из-за короткого замыкания.
Национальный центр наблюдения за ураганами США объявил, что «Харви» достиг побережья Техаса. Крупнейшим городом на пути урагана пока остается Корпус Кристи. Ураган, скорость ветра в зоне которого достигает 60 метров в секунду, продвигается в северо-западном направлении вглубь Техаса.
Режим чрезвычайной ситуации был заранее введен на территории 30 округов этого американского штата. Обязательная эвакуация была объявлена в восьми округах. Еще в нескольких эвакуация населения носила рекомендательный характер. Спасатели организовали вывоз пациентов из больниц и перинатальных центров. Однако власти пока не могут сказать, сколько человек отказались покинуть свои дома и остались в опасной зоне, которая может быть затоплена.
По прогнозам, в некоторых районах может выпасть до 900 мм осадков.
«Харви», усилившийся до четвертой категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, является самым мощным ураганом, достигшим территории США за 12 лет. В 2005 году ураган пятой категории «Катрина» вызвал стихийное бедствие в штате Луизиана, практически разрушив город Новый Орлеан, напоминает ТАСС.
Ранее в Белом доме состоялся брифинг, посвященный надвигающемуся стихийному бедствию. Трамп призвал жителей Техаса следить за оповещениями и следовать рекомендациям властей штата.
Все американские телеканалы транслируют кадры урагана из Техаса. Фотографии и снятые очевидцами небольшие видеоролики также появляются в соцсетях. Шторм в Мексиканском заливе продолжается уже многие часы. И уже появились кадры вырванных с корнем светофоров и вспышек электричества из-за короткого замыкания.
WATCH: Transformer blowout as cat 4 #HurricaneHarvey rolls through #CorpusChristi at I-37 / Navigation Blvd intersection pic.twitter.com/0Sfsa07Hwy— Oscar Margain (@OscarBorderTeam) 25 августа 2017 г.
Category 4 #HurricaneHarvey is bearing down on the Texas coast. Here is the lastest #Harvey2017 forecast: https://t.co/djqMjwSqI0 pic.twitter.com/8gGSzqg1Mx— ABC13 Houston (@abc13houston) 26 августа 2017 г.
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