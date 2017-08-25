Жителей Техаса эвакуируют из-за урагана «Харви»

Десятки тысяч жителей южного побережья Мексиканского залива в Техасе эвакуируют
из-за усиливающегося урагана «Харви»
По данным агентства Associated Press, режим стихийного бедствия введен на территории 30 округов штата. В зоне особого риска оказались семь территорий. Здесь, по распоряжению властей, будут эвакуированы все жители низинных районов. Еще четыре округа эвакуируют полностью.
При этом руководство Техаса выражает обеспокоенность, что некоторые жители отказываются покидать свои дома и не воспринимают надвигающийся ураган всерьез. Поэтому губернатор Техаса Грег Эбботт попросил население прислушаться к предупреждениям и оставить свои жилища как можно скорее.
Между тем представитель Национального центра по наблюдению за ураганами Дэннис Фелтген заявил, что, по прогнозам, ураган будет усиливаться до тех пор, пока не достигнет береговой линии. На 04:00 по местному времени (12:00 мск) «Харви» находился в 290 км от ближайшего населенного пункта, города Корпус Кристи с населением 300 тысяч человек. Далее ураган направился на северо-восток со скоростью 4,16 м/с. В эпицентре «Харви» скорость достигает 45 м/с.
Сезон ураганов в Атлантике длится полгода — с 1 июня по 30 ноября. Собственное имя ураган получает, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c.
При этом руководство Техаса выражает обеспокоенность, что некоторые жители отказываются покидать свои дома и не воспринимают надвигающийся ураган всерьез. Поэтому губернатор Техаса Грег Эбботт попросил население прислушаться к предупреждениям и оставить свои жилища как можно скорее.
Между тем представитель Национального центра по наблюдению за ураганами Дэннис Фелтген заявил, что, по прогнозам, ураган будет усиливаться до тех пор, пока не достигнет береговой линии. На 04:00 по местному времени (12:00 мск) «Харви» находился в 290 км от ближайшего населенного пункта, города Корпус Кристи с населением 300 тысяч человек. Далее ураган направился на северо-восток со скоростью 4,16 м/с. В эпицентре «Харви» скорость достигает 45 м/с.
Сезон ураганов в Атлантике длится полгода — с 1 июня по 30 ноября. Собственное имя ураган получает, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c.
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