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  • 25.08, 23:49

    Белый дом: в зоне удара урагана «Харви» окажутся 4,6 млн человек

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    Белый дом: в зоне удара урагана «Харви» окажутся 4,6 млн человек

    Белый дом: в зоне удара урагана «Харви» окажутся 4,6 млн человек

    Белый дом: в зоне удара урагана «Харви» окажутся 4,6 млн человек
  • Фото Reuters © 2017, NOAA

    • Трамп призвал жителей штата Техас, которым угрожает разрушительный ураган «Харви», выполнять распоряжения властей.

    В Белом доме состоялся брифинг, посвященный приближающемуся урагану «Харви». В распространенном заявлении администрации президента США говорится, что надвигающийся ураган будет очень разрушительным и продлится несколько дней.

    Том Боссерт, помощник президента США по внутренней безопасности: «Президент беспокоится о 4,6 миллиона людей в Техасе, которые могут быть затронуты этим ураганом».

    По словам Боссерта, президент США Дональд Трамп призвал жителей Техаса следовать рекомендациям властей штата. А тем, кому рекомендовано эвакуироваться из опасной зоны, следует покинуть свои дома.

    Режим стихийного бедствия введен на территории 30 округов штата. В зоне особого риска оказались 7 территорий, из низинных районов которых эвакуируют жителей. Еще четыре округа эвакуируют полностью.

    Нефтегазовые компании США уже эвакуировали в Мексиканском заливе сотрудников более 90 морских добычных платформ и буровых установок в связи с надвигающимся на Техас ураганом.

    смотретьМощный ураган «Харви» надвигается на Техас
    Мощный ураган «Харви» надвигается на Техас
    Сейчас эпицентр урагана находится на расстоянии 120 километров от города Корпус-Кристи (штат Техас) и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 17 километров в час. Предполагается, что ураган достигнет побережья штата Техас в ночь на субботу.

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