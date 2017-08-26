Обрушившийся на США ураган «Харви» ослаб до тропического шторма

Синоптики сообщили о падении уровня опасности урагана «Харви», обрушившегося на побережье штата Техас.
По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, «Харви» ослаб до уровня тропического шторма.
По данным специалистов, максимальная скорость ветра снизилась с 33,5 м/с до 31,3 м/с. При этом отмечается, что «Харви» по-прежнему движется вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с, передает ТАСС.
«Харви» — самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет. Изначально ему была присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале, однако позднее ее снизили до первой — самой низкой.
Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек, ветер повалил деревья, дорожные знаки и светофоры, в некоторых местах начались подтопления. В 30 округах Техаса объявили режим чрезвычайной ситуации, а в нескольких населенных пунктах началась обязательная эвакуация.
По данным специалистов, максимальная скорость ветра снизилась с 33,5 м/с до 31,3 м/с. При этом отмечается, что «Харви» по-прежнему движется вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с, передает ТАСС.
«Харви» — самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет. Изначально ему была присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале, однако позднее ее снизили до первой — самой низкой.
Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек, ветер повалил деревья, дорожные знаки и светофоры, в некоторых местах начались подтопления. В 30 округах Техаса объявили режим чрезвычайной ситуации, а в нескольких населенных пунктах началась обязательная эвакуация.
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