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  • 26.08, 22:20

    Обрушившийся на США ураган «Харви» ослаб до тропического шторма

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    Обрушившийся на США ураган «Харви» ослаб до тропического шторма

    Обрушившийся на США ураган «Харви» ослаб до тропического шторма

    Обрушившийся на США ураган «Харви» ослаб до тропического шторма
  • Фото Associated Press © 2017, David J. Phillip

    • Синоптики сообщили о падении уровня опасности урагана «Харви», обрушившегося на побережье штата Техас.

    По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, «Харви» ослаб до уровня тропического шторма.

    По данным специалистов, максимальная скорость ветра снизилась с 33,5 м/с до 31,3 м/с. При этом отмечается, что «Харви» по-прежнему движется вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с, передает ТАСС.

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