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  • 26.08, 20:50

    Ураган «Харви» вызвал угрозу торнадо в штатах Техас и Луизиана

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    • Фото Reuters © 2017, Rick Wilking
    Ураган «Харви» вызвал угрозу торнадо в штатах Техас и Луизиана

    Ураган «Харви» вызвал угрозу торнадо в штатах Техас и Луизиана

    Ураган «Харви» вызвал угрозу торнадо в штатах Техас и Луизиана
  • Фото Reuters © 2017, Rick Wilking

    • Ураган «Харви», обрушившийся на побережье Мексиканского залива в США, спровоцировал угрозу возникновения торнадо в штатах Техас и Луизиана.

    По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, торнадо могут возникнуть в центральной и верхней частях побережья Техаса и, вероятно, на юго-западе штата Луизиана. Синоптики ожидают их появления сегодня и предстоящей ночью.

    В настоящий момент «Харви» продвигается на север вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с. В его эпицентре скорость ветра составляет 33,5 м/с.

    Во многих населенных пунктах, где прошел «Харви», повалены деревья, столбы электропередачи, дорожные знаки и светофоры. В некоторых местах уже начались подтопления.

    смотретьВ Техасе ожидается катастрофическое наводнение из-за урагана «Харви»
    В Техасе ожидается катастрофическое наводнение из-за урагана «Харви»
    Как сообщает ТАСС ос ссылкой на американские СМИ, одним из наиболее пострадавших городов стал Рокпот, оказавшийся прямо на пути урагана. По словам мэра города Чарльза Вакса, стихия уничтожила множество жилых домов и частных предприятий, полный итог последствий бедствия еще не подведен.



    Ранее метеорологи предупредили жителей Техаса о вероятности катастрофических наводнений из-за мощных ливней, вызванных ураганом.

    смотретьNASA опубликовало снятое из космоса видео урагана «Харви»
    NASA опубликовало снятое из космоса видео урагана «Харви»
    Ураган «Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. Изначально ему была присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале, позже ее снизили до первой — самой низкой. Тем не менее в 30 округах Техаса был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в восьми началась обязательная эвакуация населения. Также были эвакуированы рабочие с 39 добывающих нефтяных платформ и одной буровой в Мексиканском заливе.

    В 2005 году ураган пятой категории «Катрина» обрушился на американский штат Луизиана и практически разрушил город Новый Орлеан.

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