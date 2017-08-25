В Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей

Сегодня сотням российских туристов, которые сейчас находятся на отдыхе в Анталии, пришлось погрузиться в решение крайне неприятных вопросов. Все они приобрели путевки на отдых у оператора Ted Travel, который накануне объявил о приостановке деятельности.
Первые симптомы, что с Ted Travel что-то не так, появились еще на прошлой неделе. При заселении туристам приходилось в прямом смысле бороться за место под солнцем с турецкими отельерами. Всех встречали одной и той же фразой — «ваше проживание не оплачено» и требовали внести деньги.
Всего сейчас на курортах Анталии находятся 755 отдыхающих от Ted Travel. Сроки путевок у всех разные — кому-то оставалось доотдохнуть всего несколько дней, а кто-то только приехал в долгожданный отпуск. С ними сейчас на связи сотрудники Ростуризма, ассоциации Турпомощь и российского консульства. Там подчеркивают, что на данный момент людей, не размещенных в отеле, нет. Более того, отмечают в ведомствах, все попытки выселить отдыхающих, которые уже проживают в отеле и у которых есть на руках ваучеры, абсолютно незаконны. Согласны с этим и в турецком МИД.
Однако в случае совсем конфликтных ситуаций, в Ростуризме все-таки советуют выполнить требования отеля и оплатить несколько дней проживания. Но задержаться в отеле мало — надо еще вернуться домой. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, с этим не должно возникнуть проблем. График вылетов уже составлен, в ближайшие выходные из Турции будут вывезены 340 человек. Остальные вернуться в соответствии с датами путевок.
Но больше всего не повезло любителям «бархатного сезона» — более 2 тысяч человек купили у Ted Travel путевки на сентябрь и не успели улететь. Единственное, что им теперь остается — добиваться компенсации. Обязательства компании, как и положено по закону всем туроператорам, были обеспечены финансовыми гарантиями. Это правило было введено как раз на случай вот таких ситуаций.
У Ted Travel заключены договоры со страховыми компаниями на общую сумму 50 миллионов рублей. Из этих денег и будут выплачиваться компенсации. Для этого тем, кто остался без поездки, необходимо написать заявление в страховую компанию, в течение двух месяцев дождаться выплаты и в будущем осторожнее выбирать туроператора.
Ну а что делать всем остальным, чтобы не попасть в похожую ситуацию? Прежде всего, советуют в туриндустрии — не вестись на дешевизну. Именно демпинг, уверены профессионалы, погубил Ted Travel, а вовсе не вирус Коксаки, в связи с которым, по версии туроператора, резко снизился спрос на путевки в Турцию и компания недополучила прибыль, отмечает корреспондент НТВ Ольга Мишина.
Всего сейчас на курортах Анталии находятся 755 отдыхающих от Ted Travel. Сроки путевок у всех разные — кому-то оставалось доотдохнуть всего несколько дней, а кто-то только приехал в долгожданный отпуск. С ними сейчас на связи сотрудники Ростуризма, ассоциации Турпомощь и российского консульства. Там подчеркивают, что на данный момент людей, не размещенных в отеле, нет. Более того, отмечают в ведомствах, все попытки выселить отдыхающих, которые уже проживают в отеле и у которых есть на руках ваучеры, абсолютно незаконны. Согласны с этим и в турецком МИД.
Однако в случае совсем конфликтных ситуаций, в Ростуризме все-таки советуют выполнить требования отеля и оплатить несколько дней проживания. Но задержаться в отеле мало — надо еще вернуться домой. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, с этим не должно возникнуть проблем. График вылетов уже составлен, в ближайшие выходные из Турции будут вывезены 340 человек. Остальные вернуться в соответствии с датами путевок.
Но больше всего не повезло любителям «бархатного сезона» — более 2 тысяч человек купили у Ted Travel путевки на сентябрь и не успели улететь. Единственное, что им теперь остается — добиваться компенсации. Обязательства компании, как и положено по закону всем туроператорам, были обеспечены финансовыми гарантиями. Это правило было введено как раз на случай вот таких ситуаций.
У Ted Travel заключены договоры со страховыми компаниями на общую сумму 50 миллионов рублей. Из этих денег и будут выплачиваться компенсации. Для этого тем, кто остался без поездки, необходимо написать заявление в страховую компанию, в течение двух месяцев дождаться выплаты и в будущем осторожнее выбирать туроператора.
Ну а что делать всем остальным, чтобы не попасть в похожую ситуацию? Прежде всего, советуют в туриндустрии — не вестись на дешевизну. Именно демпинг, уверены профессионалы, погубил Ted Travel, а вовсе не вирус Коксаки, в связи с которым, по версии туроператора, резко снизился спрос на путевки в Турцию и компания недополучила прибыль, отмечает корреспондент НТВ Ольга Мишина.
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