Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 21:53
    В Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей. туризм и путешествия, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей

    В Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей

    2 комментария
    В Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей

    В Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей

    В Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей

      Сегодня сотням российских туристов, которые сейчас находятся на отдыхе в Анталии, пришлось погрузиться в решение крайне неприятных вопросов. Все они приобрели путевки на отдых у оператора Ted Travel, который накануне объявил о приостановке деятельности.

      Первые симптомы, что с Ted Travel что-то не так, появились еще на прошлой неделе. При заселении туристам приходилось в прямом смысле бороться за место под солнцем с турецкими отельерами. Всех встречали одной и той же фразой — «ваше проживание не оплачено» и требовали внести деньги.

      Всего сейчас на курортах Анталии находятся 755 отдыхающих от Ted Travel. Сроки путевок у всех разные — кому-то оставалось доотдохнуть всего несколько дней, а кто-то только приехал в долгожданный отпуск. С ними сейчас на связи сотрудники Ростуризма, ассоциации Турпомощь и российского консульства. Там подчеркивают, что на данный момент людей, не размещенных в отеле, нет. Более того, отмечают в ведомствах, все попытки выселить отдыхающих, которые уже проживают в отеле и у которых есть на руках ваучеры, абсолютно незаконны. Согласны с этим и в турецком МИД.

      Однако в случае совсем конфликтных ситуаций, в Ростуризме все-таки советуют выполнить требования отеля и оплатить несколько дней проживания. Но задержаться в отеле мало — надо еще вернуться домой. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, с этим не должно возникнуть проблем. График вылетов уже составлен, в ближайшие выходные из Турции будут вывезены 340 человек. Остальные вернуться в соответствии с датами путевок.

      Но больше всего не повезло любителям «бархатного сезона» — более 2 тысяч человек купили у Ted Travel путевки на сентябрь и не успели улететь. Единственное, что им теперь остается — добиваться компенсации. Обязательства компании, как и положено по закону всем туроператорам, были обеспечены финансовыми гарантиями. Это правило было введено как раз на случай вот таких ситуаций.

      У Ted Travel заключены договоры со страховыми компаниями на общую сумму 50 миллионов рублей. Из этих денег и будут выплачиваться компенсации. Для этого тем, кто остался без поездки, необходимо написать заявление в страховую компанию, в течение двух месяцев дождаться выплаты и в будущем осторожнее выбирать туроператора.

      Ну а что делать всем остальным, чтобы не попасть в похожую ситуацию? Прежде всего, советуют в туриндустрии — не вестись на дешевизну. Именно демпинг, уверены профессионалы, погубил Ted Travel, а вовсе не вирус Коксаки, в связи с которым, по версии туроператора, резко снизился спрос на путевки в Турцию и компания недополучила прибыль, отмечает корреспондент НТВ Ольга Мишина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru