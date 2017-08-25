Ростуризм: клиентов Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу

Туристическая компания Ted Travel заявила о прекращении своей деятельности. Ростуризм получил заявление о том, что компания не может выполнить свои обязательства перед туристами.
В компании Ted Travel заявили, что прекращают деятельность в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками. Причиной банкротства в компании называют падение спроса на туры из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции, пишет РИА Новости.
Дмитрий Горин, член наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь»: «По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся 750 туристов туроператора Ted Travel и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты, окончательная цифра будет известна после анализа всех заявлений».
А в Ростуризме сообщили, что авиаперелет из Турции для клиентов компании Ted Travel будет организован с пятницы, цитирует ТАСС. При этом туристам необходимо будет провести в гостинице в Турции за свой счет один день. В дальнейшем потраченные средства будут компенсированы.
В Ростуризме также заявили, что клиентов компании Ted Travel поддержит Ассоциация «Турпомощь» и разместили на своем сайте телефоны «горячей линии»:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
Дмитрий Горин, член наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь»: «По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся 750 туристов туроператора Ted Travel и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты, окончательная цифра будет известна после анализа всех заявлений».
А в Ростуризме сообщили, что авиаперелет из Турции для клиентов компании Ted Travel будет организован с пятницы, цитирует ТАСС. При этом туристам необходимо будет провести в гостинице в Турции за свой счет один день. В дальнейшем потраченные средства будут компенсированы.
В Ростуризме также заявили, что клиентов компании Ted Travel поддержит Ассоциация «Турпомощь» и разместили на своем сайте телефоны «горячей линии»:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
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