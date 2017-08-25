Ростуризм попросил полицию проверить деятельность туроператора Ted Travel

Глава Ростуризма обратился в правоохранительные органы РФ с просьбой проверить деятельность туроператора Ted Travel, приостановившего свою деятельность накануне.
Глава Ростуризма Олег Сафонов написал заявление в полицию на туроператора Ted Travel. В ведомстве подозревают, что компания сознательно совершила противоправные действия.
Олег Сафонов, глава Ростуризма: «Я уже написал обращение в правоохранительные органы РФ с просьбой провести проверку деятельности Ted Travel. Они не предоставляют данные, мы получаем эти данные по альтернативным источникам, они даже не появились на наблюдательном совете ассоциации „Турпомощь“. Такого не было никогда за все время существования ассоциации. Это позволяет нам предположить, что были совершены сознательные противоправные действия».
Также в Ростуризме опровергли названную самим туроператором причину банкротства. По мнению экспертов туротрасли, компания проводила активный демпинг — продавала туры по низким ценам и предлагала высокую комиссию агентам. Ранее в Ted Travel заявляли, что финансовые проблему случились из-за падения спроса на туры из-за сообщений о вирусе Коксаки.
По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся около 800 клиентов Ted Travel и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты. Днем россиян уже начали выселять из отелей, где они отдыхали. На телефоны экстренной связи генконсульства и посольства по этому поводу поступают десятки жалоб и претензий, сообщается на странице диппредставительства в Facebook. Выехать из-за рубежа наши соотечественники по-прежнему пока не могут: не решен вопрос с предоставлением самолетов.
Посольство РФ в Анкаре: «По линии Ростуризма, „Турпомощи“ и других российских инстанций продолжается поиск урегулирования возникшего положения. Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет».
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
Олег Сафонов, глава Ростуризма: «Я уже написал обращение в правоохранительные органы РФ с просьбой провести проверку деятельности Ted Travel. Они не предоставляют данные, мы получаем эти данные по альтернативным источникам, они даже не появились на наблюдательном совете ассоциации „Турпомощь“. Такого не было никогда за все время существования ассоциации. Это позволяет нам предположить, что были совершены сознательные противоправные действия».
Также в Ростуризме опровергли названную самим туроператором причину банкротства. По мнению экспертов туротрасли, компания проводила активный демпинг — продавала туры по низким ценам и предлагала высокую комиссию агентам. Ранее в Ted Travel заявляли, что финансовые проблему случились из-за падения спроса на туры из-за сообщений о вирусе Коксаки.
По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся около 800 клиентов Ted Travel и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты. Днем россиян уже начали выселять из отелей, где они отдыхали. На телефоны экстренной связи генконсульства и посольства по этому поводу поступают десятки жалоб и претензий, сообщается на странице диппредставительства в Facebook. Выехать из-за рубежа наши соотечественники по-прежнему пока не могут: не решен вопрос с предоставлением самолетов.
Посольство РФ в Анкаре: «По линии Ростуризма, „Турпомощи“ и других российских инстанций продолжается поиск урегулирования возникшего положения. Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет».
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
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