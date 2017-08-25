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  • 25.08, 09:46

    Эксперты назвали причину банкротства туроператора Ted Travel

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    Эксперты назвали причину банкротства туроператора Ted Travel

    Эксперты назвали причину банкротства туроператора Ted Travel

    Причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel, который объявил об этом накануне, стала продажа туров по ценам ниже среднерыночных, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

    Новичок на рынке туроператоров компания Ted Travel начала работу на самых конкурентных направлениях — Кипр и Греция. В этом году бизнесмены начали возить туристов и в Турцию, при этом предлагая цены гораздо ниже рыночных, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

    АТОР: «Новый игрок сразу заявил цены значительно ниже, чем у других туроператоров. То, что другие участники рынка называли демпингом, в компании объясняли знакомствами и гибкостью. Многие туристы выбирали туры Ted Travel именно по причине низкой цены. Множество привлекательных акций анонсировано и на сайте туроператора».

    Источник в туротрасли сообщил «Интерфаксу», что долг туроператора перед турецкой стороной составляет не менее миллиона долларов.

    Накануне Ted Travel заявил о приостановке деятельности. Причем причиной банкротства в компании называют падение спроса на туры из-за сообщений о вирусе Коксаки.

    смотретьРостуризм: клиентов Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу
    Ростуризм: клиентов Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу
    По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся 750 туристов туроператора Ted Travel и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты. В Ростуризме сообщили, что россиян начнут вывозить уже сегодня.

    Телефоны «горячей линии» для связи со службами:

    Ростуризм + 7 985 226 82 71,
    Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
    Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
    Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.

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