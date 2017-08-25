Эксперты назвали причину банкротства туроператора Ted Travel

Причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel, который объявил об этом накануне, стала продажа туров по ценам ниже среднерыночных, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Новичок на рынке туроператоров компания Ted Travel начала работу на самых конкурентных направлениях — Кипр и Греция. В этом году бизнесмены начали возить туристов и в Турцию, при этом предлагая цены гораздо ниже рыночных, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
АТОР: «Новый игрок сразу заявил цены значительно ниже, чем у других туроператоров. То, что другие участники рынка называли демпингом, в компании объясняли знакомствами и гибкостью. Многие туристы выбирали туры Ted Travel именно по причине низкой цены. Множество привлекательных акций анонсировано и на сайте туроператора».
Источник в туротрасли сообщил «Интерфаксу», что долг туроператора перед турецкой стороной составляет не менее миллиона долларов.
Накануне Ted Travel заявил о приостановке деятельности. Причем причиной банкротства в компании называют падение спроса на туры из-за сообщений о вирусе Коксаки.
По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся 750 туристов туроператора Ted Travel и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты. В Ростуризме сообщили, что россиян начнут вывозить уже сегодня.
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
АТОР: «Новый игрок сразу заявил цены значительно ниже, чем у других туроператоров. То, что другие участники рынка называли демпингом, в компании объясняли знакомствами и гибкостью. Многие туристы выбирали туры Ted Travel именно по причине низкой цены. Множество привлекательных акций анонсировано и на сайте туроператора».
Источник в туротрасли сообщил «Интерфаксу», что долг туроператора перед турецкой стороной составляет не менее миллиона долларов.
Накануне Ted Travel заявил о приостановке деятельности. Причем причиной банкротства в компании называют падение спроса на туры из-за сообщений о вирусе Коксаки.
По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся 750 туристов туроператора Ted Travel и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты. В Ростуризме сообщили, что россиян начнут вывозить уже сегодня.
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
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