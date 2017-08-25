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  • 25.08, 19:50

    На Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом

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    • Фото РИА Новости
    На Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом

    На Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом

    На Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом
  • Фото РИА Новости

    • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 26 августа днем траура по погибшим в результате крушения автобуса, упавшего со строящегося пирса.

    Согласно постановлению, в субботу будут отменены развлекательные мероприятия, на официальных зданиях решено приспустить флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано внести соответствующие изменения в сетки вещания.

    Кроме того, губернатор сообщил, что родственникам погибших выплатят по миллиону рублей. Главам районов поручено оказать всю необходимую помощь при организации похорон, сообщили в пресс-службе администрации.

    смотретьЧисло жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек
    Число жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек
    Напомним, катастрофа произошла сегодня утром на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились рабочие предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров.

    В результате погибли 18 человек. 33 получили травмы. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозов.

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