На Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 26 августа днем траура по погибшим в результате крушения автобуса, упавшего со строящегося пирса.
Согласно постановлению, в субботу будут отменены развлекательные мероприятия, на официальных зданиях решено приспустить флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано внести соответствующие изменения в сетки вещания.
Кроме того, губернатор сообщил, что родственникам погибших выплатят по миллиону рублей. Главам районов поручено оказать всю необходимую помощь при организации похорон, сообщили в пресс-службе администрации.
Напомним, катастрофа произошла сегодня утром на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились рабочие предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров.
В результате погибли 18 человек. 33 получили травмы. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозов.
Кроме того, губернатор сообщил, что родственникам погибших выплатят по миллиону рублей. Главам районов поручено оказать всю необходимую помощь при организации похорон, сообщили в пресс-службе администрации.
Напомним, катастрофа произошла сегодня утром на строящемся пирсе в поселке Волна. Автобус, в котором находились рабочие предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров.
В результате погибли 18 человек. 33 получили травмы. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозов.
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