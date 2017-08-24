Под Волгоградом пожарные вручную расчищают подъезды к горящим поселкам

В Волгоградской области, где
из-за природных пожаров объявлен режим ЧС, огнем уничтожены полторы сотни строений. Два человека погибли. В этой связи СК возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников.
В волгоградских деревнях сегодня оплакивают погибшее имущество. Огонь уничтожил и жилища, и машины. В поселке Красном всего за день без крыши над головой остались тринадцать семей. Пожарные даже сделать ничего не успели.
В Ольховском районе, где пожары свирепствовали накануне, в огне погибли супруги-пенсионеры. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Обвинение чиновникам, которые не обеспечили пожарную безопасность, вероятно, предъявят в ближайшее время.
Телефоны оперативных служб этой ночью звонили без перерыва. В области эвакуировали детские лагеря и целые поселки. Горело в деревнях и в дачных товариществах.
Ирина Ващенко, местная жительница: «Мне соседка позвонила, они здесь живут круглый год. И быстрее примчались. И ведрами тушили, пока дождались пожарных. Пожарные проехать не могут. Вся вот грязная еду».
Баки с водой — на вес золота. Сельчане и дачники всю ночь держали оборону, чтобы огонь не прошел. Добавили жару и брошенные участки с сухой травой. Подъезды к ним пожарным приходилось расчищать вручную.
Галина Турова, местная жительница: «Ничего не обкашивается, ничего не убирается. Мусор везде. Жароопасность вон какая. Температура под сорок градусов. А что у нас делается в городе — у нас все засыхает».
Один из дачных поселков горит уже вторые сутки. Уже выгорели десятки участков. На борьбу с пожаром бросили бойцов соседней инженерной части. Валить тлеющие деревья и засыпать пепелища землей солдатам пришлось всю ночь. Кроме инженерных войск с огнем билась и волгоградская полиция. Дачников, оказавшихся в кольце огня, эвакуировали на служебных машинах. Сейчас полицейские ищут виновных в пожарах. Версии поджогов не исключают и областные власти.
Режим ЧС продолжает действовать на всей территории области. По сообщению властей чрезвычайный класс пожароопасности сохраняется везде. Спецтехника дежурит круглосуточно, передает корреспондент НТВ Михаил Чернов.
В Ольховском районе, где пожары свирепствовали накануне, в огне погибли супруги-пенсионеры. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Обвинение чиновникам, которые не обеспечили пожарную безопасность, вероятно, предъявят в ближайшее время.
Телефоны оперативных служб этой ночью звонили без перерыва. В области эвакуировали детские лагеря и целые поселки. Горело в деревнях и в дачных товариществах.
Ирина Ващенко, местная жительница: «Мне соседка позвонила, они здесь живут круглый год. И быстрее примчались. И ведрами тушили, пока дождались пожарных. Пожарные проехать не могут. Вся вот грязная еду».
Баки с водой — на вес золота. Сельчане и дачники всю ночь держали оборону, чтобы огонь не прошел. Добавили жару и брошенные участки с сухой травой. Подъезды к ним пожарным приходилось расчищать вручную.
Галина Турова, местная жительница: «Ничего не обкашивается, ничего не убирается. Мусор везде. Жароопасность вон какая. Температура под сорок градусов. А что у нас делается в городе — у нас все засыхает».
Один из дачных поселков горит уже вторые сутки. Уже выгорели десятки участков. На борьбу с пожаром бросили бойцов соседней инженерной части. Валить тлеющие деревья и засыпать пепелища землей солдатам пришлось всю ночь. Кроме инженерных войск с огнем билась и волгоградская полиция. Дачников, оказавшихся в кольце огня, эвакуировали на служебных машинах. Сейчас полицейские ищут виновных в пожарах. Версии поджогов не исключают и областные власти.
Режим ЧС продолжает действовать на всей территории области. По сообщению властей чрезвычайный класс пожароопасности сохраняется везде. Спецтехника дежурит круглосуточно, передает корреспондент НТВ Михаил Чернов.
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