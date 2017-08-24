Власти Волгоградской области не исключают версии поджогов

В Волгоградской области бушуют сильные природные пожары. В двух районах они могли возникнуть
из-за целенаправленных поджогов, заявил губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Есть предположение о целенаправленных поджогов. Есть заинтересованность — земельные вопросы, сокрытие каких-то своих недоработок. Но Городищенский и Среднеахтубинский район требуют особого внимания в этом вопросе».
Всего на территории области сгорели более 150 строений. Эвакуированы более 700 человек, в том числе воспитанники и сотрудники детских лагерей, еще около 5 тысяч жителей готовы к эвакуации, сообщает ТАСС.
Напомним, что в Ростове-на-Дону в понедельник пожар уничтожил более 100 построек, оставив без жилья десятки человек. Следствие склоняется к версии о поджогах.
Всего на территории области сгорели более 150 строений. Эвакуированы более 700 человек, в том числе воспитанники и сотрудники детских лагерей, еще около 5 тысяч жителей готовы к эвакуации, сообщает ТАСС.
Напомним, что в Ростове-на-Дону в понедельник пожар уничтожил более 100 построек, оставив без жилья десятки человек. Следствие склоняется к версии о поджогах.
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