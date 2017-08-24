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  • 24.08, 11:56

    Власти Волгоградской области не исключают версии поджогов

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    • Фото РИА Новости, Сергей Пивоваров
    Власти Волгоградской области не исключают версии поджогов

    Власти Волгоградской области не исключают версии поджогов

    Власти Волгоградской области не исключают версии поджогов
  • Фото РИА Новости, Сергей Пивоваров

    • В Волгоградской области бушуют сильные природные пожары. В двух районах они могли возникнуть из-за целенаправленных поджогов, заявил губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.

    Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Есть предположение о целенаправленных поджогов. Есть заинтересованность — земельные вопросы, сокрытие каких-то своих недоработок. Но Городищенский и Среднеахтубинский район требуют особого внимания в этом вопросе».

    смотретьВ Волгоградской области из-за природных пожаров эвакуируют детские лагеря
    В Волгоградской области из-за природных пожаров эвакуируют детские лагеря
    Всего на территории области сгорели более 150 строений. Эвакуированы более 700 человек, в том числе воспитанники и сотрудники детских лагерей, еще около 5 тысяч жителей готовы к эвакуации, сообщает ТАСС.

    Напомним, что в Ростове-на-Дону в понедельник пожар уничтожил более 100 построек, оставив без жилья десятки человек. Следствие склоняется к версии о поджогах.

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