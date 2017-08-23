В Волгоградской области из-за природных пожаров эвакуируют детские лагеря

В Волгоградской области массово эвакуируют детские лагеря отдыха и целые поселки. В регионе
из-за сильнейших природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Огнем объяты уже тысячи гектаров, пламя подбирается к населенным пунктам. Несколько пожаров спасатели остановили уже буквально у порога домов.
Пресс-служба губернатора Волгоградской области: «Из детского лагеря имени Гули Королёвой Городищенского района детей организованно вывозят к местам проживания. Дети из оздоровительного лагеря „Лазурный“ Иловлинского района размещены в пунктах временного размещения в школе, детском саду и больнице поселка Лог. Воспитанники оздоровительного лагеря „Кузнечик“ Ольховского района размещены в местной гимназии».
По словам представителя пресс-службы, для детей в пунктах размещения есть все необходимое, включая горячее питание, передает РИА Новости.
В МЧС пожары связывают с аномальной для августа жарой. Под полуденным солнцем солома разгорается мгновенно, а сильный ветер быстро разносит пламя на большие расстояния. Самая сложная ситуация в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах. Со стихией борются около 500 человек, авиация. Сегодня стало известно, что из Ростовской области перебросили 100 десантников.
Начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк рассказал, что в Волгоградской области сегодня днем произошло резкое ухудшение оперативной обстановки в связи с погодными условиями, сообщает ТАСС.
Олег Гребенюк: «Из-за ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, произошли ландшафтные возгорания практически по всей территории области».
Гребенюк уточнил, что в результате ландшафтных возгораний уничтожено 151 строение. Затронутая огнем площадь устанавливается.
Природные пожары из года в год бушуют по всей России. Но к происходящему в Волгоградской области сейчас особое внимание, ведь история со страшным пожаром в соседнем Ростове-на-Дону, который оставил выжженным целый квартал, обрастает все новыми подробностями и вопросами.
По словам представителя пресс-службы, для детей в пунктах размещения есть все необходимое, включая горячее питание, передает РИА Новости.
В МЧС пожары связывают с аномальной для августа жарой. Под полуденным солнцем солома разгорается мгновенно, а сильный ветер быстро разносит пламя на большие расстояния. Самая сложная ситуация в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах. Со стихией борются около 500 человек, авиация. Сегодня стало известно, что из Ростовской области перебросили 100 десантников.
Начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк рассказал, что в Волгоградской области сегодня днем произошло резкое ухудшение оперативной обстановки в связи с погодными условиями, сообщает ТАСС.
Олег Гребенюк: «Из-за ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, произошли ландшафтные возгорания практически по всей территории области».
Гребенюк уточнил, что в результате ландшафтных возгораний уничтожено 151 строение. Затронутая огнем площадь устанавливается.
Природные пожары из года в год бушуют по всей России. Но к происходящему в Волгоградской области сейчас особое внимание, ведь история со страшным пожаром в соседнем Ростове-на-Дону, который оставил выжженным целый квартал, обрастает все новыми подробностями и вопросами.
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