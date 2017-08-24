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  • 24.08, 17:44
    Пожары в Волгоградской области: погибла пожилая пара. Волгоград, Волгоградская область, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожары в Волгоградской области: погибла пожилая пара

    Пожары в Волгоградской области: погибла пожилая пара

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    Пожары в Волгоградской области: погибла пожилая пара

    Пожары в Волгоградской области: погибла пожилая пара

    Пожары в Волгоградской области: погибла пожилая пара

      Два человека погибли от отравления угарным газом в одном из сел Ольховского района Волгоградской области.

      Всего из-за природного пожара в селе загорелись 26 домов. В одной из построек и были обнаружены погибшие.

      Как отмечает ТАСС, в результате трагедии погибла пожилая пара. Остальные жители села были эвакуированы.

      смотретьПричиной крупных пожаров под Волгоградом стали поджоги
      Причиной крупных пожаров под Волгоградом стали поджоги
      Напомним, ранее из-за природных пожаров на всей территории Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь уничтожил более 150 строений. К эвакуации были подготовлены более 5 тысяч человек. В борьбе с огнем задействовали более 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники.

      При этом глава региона Андрей Бочаров не исключил, что некоторые природные пожары возникли из-за поджогов.

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