Пожары в Волгоградской области: погибла пожилая пара

Два человека погибли от отравления угарным газом в одном из сел Ольховского района Волгоградской области.
Всего из-за природного пожара в селе загорелись 26 домов. В одной из построек и были обнаружены погибшие.
Как отмечает ТАСС, в результате трагедии погибла пожилая пара. Остальные жители села были эвакуированы.
Напомним, ранее из-за природных пожаров на всей территории Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь уничтожил более 150 строений. К эвакуации были подготовлены более 5 тысяч человек. В борьбе с огнем задействовали более 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники.
При этом глава региона Андрей Бочаров не исключил, что некоторые природные пожары возникли из-за поджогов.
Как отмечает ТАСС, в результате трагедии погибла пожилая пара. Остальные жители села были эвакуированы.
Напомним, ранее из-за природных пожаров на всей территории Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь уничтожил более 150 строений. К эвакуации были подготовлены более 5 тысяч человек. В борьбе с огнем задействовали более 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники.
При этом глава региона Андрей Бочаров не исключил, что некоторые природные пожары возникли из-за поджогов.
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