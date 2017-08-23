Защита Серебренникова обжалует решение о его домашнем аресте

Решение суда о домашнем аресте режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, будет обжаловано. Об этом заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.
По словам Харитонова, у защиты есть три дня на обжалование приговора. Также адвокат рассказал, что имущество его подзащитного могут арестовать, передает ТАСС.
Накануне Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Сегодня Басманный суд Москвы принял решение отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.
Накануне Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Сегодня Басманный суд Москвы принял решение отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.
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