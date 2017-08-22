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  • 22.08, 22:56

    Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск по «делу Серебренникова»

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    Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск по «делу Серебренникова»

    Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск по «делу Серебренникова»

    Продюсер Екатерина Воронова, фигурирующая в деле о мошенничестве вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    По словам Петренко, Воронова давно фигурирует в этом уголовном деле. Однако она скрывается от следствия, поэтому и объявлена в федеральный розыск, передает ТАСС.

    смотретьРежиссера Серебренникова повезли в «Матросскую тишину»
    Режиссера Серебренникова повезли в «Матросскую тишину»
    Ранее сегодня Кириллу Серебренникову было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После допроса его отправили в СИЗО «Матросская тишина». Сам режиссер свою вину отрицает. Ожидается, что завтра ему будет избрана мера пресечения.

    По данным следствия, Серебренников вместе с подельниками, среди которых была Воронова, наживался на проекте «Платформа». Мошенники разрабатывали планы мероприятий, завышая их число и стоимость, а затем получали на них бюджетное финансирование от Минкультуры. Часть средств выводилась на расчетные счета, обналичивалась и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагают следователи.

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