Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск по «делу Серебренникова»

Продюсер Екатерина Воронова, фигурирующая в деле о мошенничестве вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По словам Петренко, Воронова давно фигурирует в этом уголовном деле. Однако она скрывается от следствия, поэтому и объявлена в федеральный розыск, передает ТАСС.
Ранее сегодня Кириллу Серебренникову было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После допроса его отправили в СИЗО «Матросская тишина». Сам режиссер свою вину отрицает. Ожидается, что завтра ему будет избрана мера пресечения.
По данным следствия, Серебренников вместе с подельниками, среди которых была Воронова, наживался на проекте «Платформа». Мошенники разрабатывали планы мероприятий, завышая их число и стоимость, а затем получали на них бюджетное финансирование от Минкультуры. Часть средств выводилась на расчетные счета, обналичивалась и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагают следователи.
Ранее сегодня Кириллу Серебренникову было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После допроса его отправили в СИЗО «Матросская тишина». Сам режиссер свою вину отрицает. Ожидается, что завтра ему будет избрана мера пресечения.
По данным следствия, Серебренников вместе с подельниками, среди которых была Воронова, наживался на проекте «Платформа». Мошенники разрабатывали планы мероприятий, завышая их число и стоимость, а затем получали на них бюджетное финансирование от Минкультуры. Часть средств выводилась на расчетные счета, обналичивалась и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагают следователи.
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