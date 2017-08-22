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  • 22.08, 22:57

    Убийцу пензенского школьника признали невменяемым

    3 комментария

    Убийцу пензенского школьника признали невменяемым

    Убийцу пензенского школьника признали невменяемым

    Жителя Пензенской области, обвиняемого в убийстве 10-летнего школьника у магазина, признали невменяемым.

    Напомним, вечером 27 февраля в городе Сурск Пензенской области около магазина было обнаружено тело 10-летнего мальчика. На теле ребенка насчитали более 20 ножевых ранений. Позже следователи уточнили, что школьника убили, когда он возвращался домой от репетитора.

    По данным следствия, житель Пензенской области, задержанный по подозрению в убийстве мальчика, дал признательные показания. Суд 2 марта санкционировал его арест.

    Из сообщения СУ СК по Пензенской области: «Проведенной судебной психиатрической экспертизой установлено, что психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим эксперты пришли к выводу о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело направлено в суд».

    Следствие установило, что 36-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения встретил 10-летнего мальчика и нанес ему множественные ножевые ранения, от которых ребенок скончался на месте. Сам фигурант дела сразу же скрылся с места преступления.

    Кроме того, по данным следствия, в октябре 2016 года он пытался поджечь три автомобиля жителей села Верхняя Елюзань Городищенского района.

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