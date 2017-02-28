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  • 28.02, 13:33

Школьника под Пензой убили после занятий у репетитора

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Школьника под Пензой убили после занятий у репетитора

Школьника под Пензой убили после занятий у репетитора

Следственный комитет РФ сообщил новые подробности преступления в городе Сурске Пензенской области, где убили 10-летнего мальчика.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что ребенок возвращался домой после занятий у репетитора, однако в установленное время не вернулся. Тело мальчика обнаружил местный житель, который и обратился в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было найдено накануне вечером около магазина на Полевой улице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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