Неизвестные убили 10-летнего школьника в Пензенской области

Правоохранители в Пензенской области выясняют обстоятельства убийства
10-летнего мальчика в городе Сурск.
Как сообщили РИА Новости в СУ СК по Пензенской области, тело ребенка обнаружили накануне вечером около магазина на Полевой улице. По предварительным данным, ребенок был убит по пути домой. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Другие детали происшествия пока не разглашаются.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Круг подозреваемых устанавливается. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
В Пензенской области подобное преступление в отношении несовершеннолетнего было совершено в 2015 году в Башмаковском районе. Тогда жертвой расправы подростков стала 12-летняя девочка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Круг подозреваемых устанавливается. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
В Пензенской области подобное преступление в отношении несовершеннолетнего было совершено в 2015 году в Башмаковском районе. Тогда жертвой расправы подростков стала 12-летняя девочка.
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