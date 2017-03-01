Зарезать пензенского школьника мог психически больной

На усиленный режим несения службы переведены все правоохранительные органы Пензенской области. Дежурства организованы на вокзалах и на дорожных постах на выездах из города. Стражи порядка полагают, что убийца
10-летнего мальчика может скрыться. Его сейчас разыскивают.
Напомним, убитого ребенка нашли около магазина, на его теле насчитали более 20 ножевых ранений. Известно, что преступник выслеживал свою жертву.
Для маленького города Сурск жестокое убийство ребенка стало настоящим потрясением. Пока полицейские составляют фоторобот и разыскивают преступника, встревоженные родители дежурят возле гимназии. Как только стало известно об обстоятельствах трагедии, многие решили встречать своих детей после уроков. Да и сами школьники теперь поодиночке не ходят.
Известно, что у преступника вряд ли был какой-то корыстный мотив. По словам родителей убитого мальчика, в последнее время им никто не угрожал, конфликтов со знакомыми не было. Да и в городе все друг друга знают, поэтому на занятия с репетитором четвероклассника спокойно отпускали одного.
Мужчина с ножом напал на ребенка возле магазина и нанес более 20 ударов. Убийцу попытался задержать дворник, но догнать не смог.
Несмотря на то, что лица преступника никто не видел, местные жители уверены, что вряд ли на такое решился кто-то из своих. Поэтому сейчас полицейские усилили дежурство на вокзалах и на всех постах на выезде из города. По словам родителей, у их сына с собой был мобильный телефон и карманные деньги, но убийца не стал трогать вещи мальчика. Серёжа был единственным ребенком в семье.
Следователи уже пообщались и с сотрудниками магазина, и с жильцами многоэтажек. И выяснилось, что мужчина выслеживал свою жертву. Он шел за мальчиком от дома, где жил репетитор. Напасть на ребенка решил там, где было наиболее безлюдно.
Стражи порядка предполагают, что убийцей мог быть психически нездоровый человек. Потому решено сегодня же проверить медицинские базы данных и картотеки всех профильных клиник региона.
Для маленького города Сурск жестокое убийство ребенка стало настоящим потрясением. Пока полицейские составляют фоторобот и разыскивают преступника, встревоженные родители дежурят возле гимназии. Как только стало известно об обстоятельствах трагедии, многие решили встречать своих детей после уроков. Да и сами школьники теперь поодиночке не ходят.
Известно, что у преступника вряд ли был какой-то корыстный мотив. По словам родителей убитого мальчика, в последнее время им никто не угрожал, конфликтов со знакомыми не было. Да и в городе все друг друга знают, поэтому на занятия с репетитором четвероклассника спокойно отпускали одного.
Мужчина с ножом напал на ребенка возле магазина и нанес более 20 ударов. Убийцу попытался задержать дворник, но догнать не смог.
Несмотря на то, что лица преступника никто не видел, местные жители уверены, что вряд ли на такое решился кто-то из своих. Поэтому сейчас полицейские усилили дежурство на вокзалах и на всех постах на выезде из города. По словам родителей, у их сына с собой был мобильный телефон и карманные деньги, но убийца не стал трогать вещи мальчика. Серёжа был единственным ребенком в семье.
Следователи уже пообщались и с сотрудниками магазина, и с жильцами многоэтажек. И выяснилось, что мужчина выслеживал свою жертву. Он шел за мальчиком от дома, где жил репетитор. Напасть на ребенка решил там, где было наиболее безлюдно.
Стражи порядка предполагают, что убийцей мог быть психически нездоровый человек. Потому решено сегодня же проверить медицинские базы данных и картотеки всех профильных клиник региона.
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