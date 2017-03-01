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  • 01.03, 16:51

Задержан подозреваемый в убийстве школьника под Пензой

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Задержан подозреваемый в убийстве школьника под Пензой

Задержан подозреваемый в убийстве школьника под Пензой

Следователи в Пензенской области задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 10-летнего школьника.

Напомним, накануне стало известно об убийстве ребенка в городе Сурск, возвращавшегося домой от репетитора. Тело школьника обнаружили у магазина. Убийца нанес ребенку не менее 20 ударов ножом.

Как сообщил Следственный комитет, по подозрению в убийстве задержали 34-летнего жителя Городищенского района Пензенской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В СК сообщили, что в рамках расследования было изъято видео с камер наружного наблюдения, на которых был зафиксирован момент нападения на ребенка и нанесения ему многочисленных ранений.

Из сообщения Следственного комитета: «Данная видеозапись с изображением преступника была представлена знакомым, родственникам, а также продавцам магазина, расположенного рядом с местом преступления. Указанные лица по внешним признакам опознали задержанного, а сотрудницы магазина подтвердили, что продавали данному мужчине спиртное незадолго до происшествия».

Как рассказали в ведомстве, дома у подозреваемого были обнаружены и изъяты три ножа, одежда и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В пресс-службе регионального управления МВД РИА Новости сообщили, что личность подозреваемого была установлена уже через несколько часов после убийства, сам он скрывался в квартире своей знакомой.

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