Задержан подозреваемый в убийстве школьника под Пензой

Следователи в Пензенской области задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве
10-летнего школьника.
Напомним, накануне стало известно об убийстве ребенка в городе Сурск, возвращавшегося домой от репетитора. Тело школьника обнаружили у магазина. Убийца нанес ребенку не менее 20 ударов ножом.
Как сообщил Следственный комитет, по подозрению в убийстве задержали 34-летнего жителя Городищенского района Пензенской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
В СК сообщили, что в рамках расследования было изъято видео с камер наружного наблюдения, на которых был зафиксирован момент нападения на ребенка и нанесения ему многочисленных ранений.
Из сообщения Следственного комитета: «Данная видеозапись с изображением преступника была представлена знакомым, родственникам, а также продавцам магазина, расположенного рядом с местом преступления. Указанные лица по внешним признакам опознали задержанного, а сотрудницы магазина подтвердили, что продавали данному мужчине спиртное незадолго до происшествия».
В пресс-службе регионального управления МВД РИА Новости сообщили, что личность подозреваемого была установлена уже через несколько часов после убийства, сам он скрывался в квартире своей знакомой.
Как сообщил Следственный комитет, по подозрению в убийстве задержали 34-летнего жителя Городищенского района Пензенской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
В СК сообщили, что в рамках расследования было изъято видео с камер наружного наблюдения, на которых был зафиксирован момент нападения на ребенка и нанесения ему многочисленных ранений.
Из сообщения Следственного комитета: «Данная видеозапись с изображением преступника была представлена знакомым, родственникам, а также продавцам магазина, расположенного рядом с местом преступления. Указанные лица по внешним признакам опознали задержанного, а сотрудницы магазина подтвердили, что продавали данному мужчине спиртное незадолго до происшествия».
В пресс-службе регионального управления МВД РИА Новости сообщили, что личность подозреваемого была установлена уже через несколько часов после убийства, сам он скрывался в квартире своей знакомой.
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