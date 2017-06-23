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  • 23.06, 21:24

    Дуров ответил на обвинения Роскомнадзора в нейтральности к терроризму

    1 комментарий

    Дуров ответил на обвинения Роскомнадзора в нейтральности к терроризму

    Дуров ответил на обвинения Роскомнадзора в нейтральности к терроризму

    Владелец Telegram Павел Дуров ответил на обвинения главы Роскомнадзора Александра Жарова в «нейтральном отношении к терроризму».

    Павел Дуров: «Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов. Вместо этого он со страниц Facebook обвинил Telegram в „нейтральном отношении к терроризму“. Эта позиция далека от реальности».

    Он отметил, что только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма, с чем, как он уточнил, может ознакомиться любой желающий в соответствующем канале мессенджера.



    В пятницу утром глава Роскомнадзора обратился к Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера Telegram в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой.

    В ответ на это Дуров заявил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежным компаниям. Жаров в свою очередь высказал сожаление, что не услышал от Дурова ответа по существу на свое обращение. Он заявил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером».

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