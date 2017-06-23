Дуров ответил на обвинения Роскомнадзора в нейтральности к терроризму

Владелец Telegram Павел Дуров ответил на обвинения главы Роскомнадзора Александра Жарова в «нейтральном отношении к терроризму».
Павел Дуров: «Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов. Вместо этого он со страниц Facebook обвинил Telegram в „нейтральном отношении к терроризму“. Эта позиция далека от реальности».
Он отметил, что только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма, с чем, как он уточнил, может ознакомиться любой желающий в соответствующем канале мессенджера.
В пятницу утром глава Роскомнадзора обратился к Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера Telegram в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой.
придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежным компаниям. Жаров в свою очередь высказал сожаление, что не услышал от Дурова ответа по существу на свое обращение. Он заявил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером».
Он отметил, что только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма, с чем, как он уточнил, может ознакомиться любой желающий в соответствующем канале мессенджера.
В пятницу утром глава Роскомнадзора обратился к Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера Telegram в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой.
придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежным компаниям. Жаров в свою очередь высказал сожаление, что не услышал от Дурова ответа по существу на свое обращение. Он заявил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером».
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