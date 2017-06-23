Жаров раскритиковал комментарий Дурова о возможной блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сожалеет, что не услышал от владельца Telegram Павла Дурова ответа по существу на свое обращение относительно мессенджера.
Александр Жаров: «К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову. Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».
Ранее глава Роскомнадзора обратился к Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой. Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.
Владелец Telegram в ответ на это заявил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежным компаниям. По его словам, ситуация с блокировкой Telegram выглядит парадоксально.
Ранее глава Роскомнадзора обратился к Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой. Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.
Владелец Telegram в ответ на это заявил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежным компаниям. По его словам, ситуация с блокировкой Telegram выглядит парадоксально.
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