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  • 23.06, 18:22

    Жаров раскритиковал комментарий Дурова о возможной блокировке Telegram

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    Жаров раскритиковал комментарий Дурова о возможной блокировке Telegram

    Жаров раскритиковал комментарий Дурова о возможной блокировке Telegram

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров сожалеет, что не услышал от владельца Telegram Павла Дурова ответа по существу на свое обращение относительно мессенджера.

    Александр Жаров: «К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову. Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

    Ранее глава Роскомнадзора обратился к Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой. Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

    Владелец Telegram в ответ на это заявил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежным компаниям. По его словам, ситуация с блокировкой Telegram выглядит парадоксально.



    Роскомнадзор в начале мая направил в адрес Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Ведомство предупредило компанию, что в случае, если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован. В Telegram заявляли, что ни одно правительство или спецслужба информации от них не получит.

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