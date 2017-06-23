Дуров предупредил чиновников о последствиях блокировки Telegram

Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежных компаний.
Павел Дуров: «Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp, Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud, Google Drive. Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов».
По словам Дурова, ситуация с блокировкой Telegram выглядит парадоксально.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Дурову с требованием предоставить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил блокировкой Telegram. Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.
По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, число пользователей Telegram в России может составлять до 6 миллионов.
По словам Дурова, ситуация с блокировкой Telegram выглядит парадоксально.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Дурову с требованием предоставить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил блокировкой Telegram. Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.
По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, число пользователей Telegram в России может составлять до 6 миллионов.
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