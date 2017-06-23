Закрытие свалки стало праздником для жителей Балашихи

Огромную свалку, много лет отравлявшую жизнь подмосковной Балашихи, этим утром официально закрыли. Решить проблему удалось только после личного вмешательства президента. Неделю назад во время прямой линии жители пожаловались Владимиру Путину на невыносимые условия, которые создает расположенная в двух шагах от домов гора мусора.
Накануне глава государства потребовал закрыть полигон через месяц, чиновники выполнили распоряжение меньше чем за сутки. Как это удалось, и что будет дальше, на месте событий выяснял корреспондент НТВ Юрий Кучинский.
У местных жителей сегодня праздник. Свалке, которая была закрыта сегодня утром, уже более 50 лет. Она возникла на месте отработанного глиняного карьера, сначала это была огромная яма, которая со временем превратилась в постоянно разрастающуюся гору мусора. До ближайших домов деревни Фенино осталось около 200 метров.
Сложно себе представить такое соседство. На свалке плодятся крысы, насекомые, стоки с нее просачиваются в грунтовые воды. Жители страдали от запаха. Возможно, сегодняшний день, когда свалку закрыли, станет памятной датой для жителей района, и они будут ее отмечать в будущем.
Георгий Харьков, местный житель: «Ощущения радостные, мы все поздравляем друг друга, что совершилось это историческое событие, что в городе закрыли свалку, что людям, возможно, будет хорошо дышать, и не будет эта вонь преследовать жителей».
Алёна Морозова, местная жительница: «Воняет очень сильно. Сегодня нам повезло, и мы не можем в полной мере этого ощутить, но сейчас подъезжали с обратной стороны, где находится деревня Фенино, там даже без ветра невероятный смрад. И этот смрад, когда ветер дует в нашу сторону, бывает в наших квартирах. Он проходит через двойные стеклопакеты».
Александр Коган: «Мы вносим изменение в бюджет Московской области. Порядка где-то 50 миллионов рублей. Будет заказан проект рекультивации».
Проект рекультивации может обернуться в четыре миллиарда рублей. Она займет около двух лет. Также подмосковным властям придется решить вопрос о том, куда теперь свозить мусор после закрытия свалки в Балашихе. Жители других районов Подмосковья уже серьезно этим обеспокоены.
Между тем Путин сегодня поручил Генпрокуратуре и Росприроднадзору проверить работу организаций, ответственных за работу свалки в Балашихе.
У местных жителей сегодня праздник. Свалке, которая была закрыта сегодня утром, уже более 50 лет. Она возникла на месте отработанного глиняного карьера, сначала это была огромная яма, которая со временем превратилась в постоянно разрастающуюся гору мусора. До ближайших домов деревни Фенино осталось около 200 метров.
Сложно себе представить такое соседство. На свалке плодятся крысы, насекомые, стоки с нее просачиваются в грунтовые воды. Жители страдали от запаха. Возможно, сегодняшний день, когда свалку закрыли, станет памятной датой для жителей района, и они будут ее отмечать в будущем.
Георгий Харьков, местный житель: «Ощущения радостные, мы все поздравляем друг друга, что совершилось это историческое событие, что в городе закрыли свалку, что людям, возможно, будет хорошо дышать, и не будет эта вонь преследовать жителей».
Алёна Морозова, местная жительница: «Воняет очень сильно. Сегодня нам повезло, и мы не можем в полной мере этого ощутить, но сейчас подъезжали с обратной стороны, где находится деревня Фенино, там даже без ветра невероятный смрад. И этот смрад, когда ветер дует в нашу сторону, бывает в наших квартирах. Он проходит через двойные стеклопакеты».
Александр Коган: «Мы вносим изменение в бюджет Московской области. Порядка где-то 50 миллионов рублей. Будет заказан проект рекультивации».
Проект рекультивации может обернуться в четыре миллиарда рублей. Она займет около двух лет. Также подмосковным властям придется решить вопрос о том, куда теперь свозить мусор после закрытия свалки в Балашихе. Жители других районов Подмосковья уже серьезно этим обеспокоены.
Между тем Путин сегодня поручил Генпрокуратуре и Росприроднадзору проверить работу организаций, ответственных за работу свалки в Балашихе.
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