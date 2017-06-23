Мусор вместо закрытой балашихинской свалки примут четыре полигона

Твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на закрытый с 23 июня полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе, будут перераспределены между четырьмя другими полигонами в Московской области.
По словам министра экологии Подмосковья Александра Когана, мусор примут Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы области.
Александр Коган: «У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить соответствующие потоки. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер».
Балашихинский полигон ТБО, по данным Когана, принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы. Ежедневно на него свозили мусор около 800 грузовиков. После рекультивации он, по замыслу подмосковных властей, может стать зоной отдыха.
Александр Коган: «Мы очень надеемся на то, что через два года, когда закончится рекультивация полигона, жители, которые живут недалеко от него, будут воспринимать его как место, где можно будет провести время».
Кучинский полигон ТБО закрыт».
Изначально власти области намеревались закрыть полигон к 2019 году, однако накануне на совещании с правительством Владимир Путин потребовал сделать это за месяц.
Александр Коган: «У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить соответствующие потоки. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер».
Балашихинский полигон ТБО, по данным Когана, принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы. Ежедневно на него свозили мусор около 800 грузовиков. После рекультивации он, по замыслу подмосковных властей, может стать зоной отдыха.
Александр Коган: «Мы очень надеемся на то, что через два года, когда закончится рекультивация полигона, жители, которые живут недалеко от него, будут воспринимать его как место, где можно будет провести время».
Кучинский полигон ТБО закрыт».
Изначально власти области намеревались закрыть полигон к 2019 году, однако накануне на совещании с правительством Владимир Путин потребовал сделать это за месяц.
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