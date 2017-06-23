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  • 23.06, 07:45

    Гигантская свалка в подмосковной Балашихе закрыта

    1 комментарий

    Гигантская свалка в подмосковной Балашихе закрыта

    Гигантская свалка в подмосковной Балашихе закрыта

    Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе закрыт. Об этом в пятницу утром заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

    Закрытие свалки, на которую во время прямой линии местные жители пожаловались президенту, прошло в присутствии министра, главы Балашихи Евгения Жиркова и представителей прессы рано утром в пятницу. У въезда на полигон установлены бетонные блоки, ворота заперты, установлен щит с надписью «Кучинский полигон ТБО закрыт», передает «Интерфакс».

    Напомним, свалка, расположенная в 200 метрах от жилой застройки, была видна даже из космоса. Власти области намеревались закрыть полигон к 2019 году, однако накануне президент распорядился ускорить процесс.

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