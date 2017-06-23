Гигантская свалка в подмосковной Балашихе закрыта

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе закрыт. Об этом в пятницу утром заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Закрытие свалки, на которую во время прямой линии местные жители пожаловались президенту, прошло в присутствии министра, главы Балашихи Евгения Жиркова и представителей прессы рано утром в пятницу. У въезда на полигон установлены бетонные блоки, ворота заперты, установлен щит с надписью «Кучинский полигон ТБО закрыт», передает «Интерфакс».
распорядился ускорить процесс.
распорядился ускорить процесс.
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