Рекультивация свалки в Балашихе начнется в ближайшие дни

Утром в пятницу в Подмосковье закрыли огромную свалку, на которую Владимиру Путину во время недавней прямой линии пожаловались жители Балашихи. Буквально накануне президент потребовал от правительства решить проблему в течение месяца. Чиновники проявили чудеса расторопности, и уже сегодня с 6:00 полигон официально не принимает машины с мусором. За событиями внимательно следит корреспондент НТВ Алексей Кондулуков.
«Кучинский полигон закрыт» — такие плакаты сегодня можно увидеть рядом с теперь уже знаменитой свалкой в подмосковной Балашихе. Въезд преграждают бетонные блоки. Мусор прекратили свозить с шести утра.
Крупнейшая в Подмосковье свалка бытовых отходов из Москвы. Это почти 90% всех отходов столицы — более 600 тонн в год, 800 грузовиков ежедневно. Она была создана более полувека назад, в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Ее общая площадь — 50 гектаров.
Президент во время прямой линии обещал разобраться со свалкой, а также с тем, кто разрешил строить многоквартирные дома рядом с экологически неблагоприятной зоной.
И уже вчера вечером появились сообщения, что подмосковный губернатор распорядился закрыть эту свалку. Власти сейчас разбираются, что необходимо сделать чтобы рекультивировать Кучинский полигон. Недостаточно просто закрыть свалку — нужно регулярно подсыпать грунт, поливать водой, чтобы предотвратить самовозгорание мусора, обеспечить отвод и утилизацию образующихся токсичных и взрывоопасных газов.
Как сообщается, доставка грунта на место мусорного полигона начнется послезавтра. Предполагается, что всю возвышенность накроют плотной пленкой и засыпят несколькими метрами плодородной земли, потом можно будет высадить деревья. Все это будет стоить порядка четырех миллиардов рублей.
Крупнейшая в Подмосковье свалка бытовых отходов из Москвы. Это почти 90% всех отходов столицы — более 600 тонн в год, 800 грузовиков ежедневно. Она была создана более полувека назад, в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Ее общая площадь — 50 гектаров.
Президент во время прямой линии обещал разобраться со свалкой, а также с тем, кто разрешил строить многоквартирные дома рядом с экологически неблагоприятной зоной.
И уже вчера вечером появились сообщения, что подмосковный губернатор распорядился закрыть эту свалку. Власти сейчас разбираются, что необходимо сделать чтобы рекультивировать Кучинский полигон. Недостаточно просто закрыть свалку — нужно регулярно подсыпать грунт, поливать водой, чтобы предотвратить самовозгорание мусора, обеспечить отвод и утилизацию образующихся токсичных и взрывоопасных газов.
Как сообщается, доставка грунта на место мусорного полигона начнется послезавтра. Предполагается, что всю возвышенность накроют плотной пленкой и засыпят несколькими метрами плодородной земли, потом можно будет высадить деревья. Все это будет стоить порядка четырех миллиардов рублей.
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