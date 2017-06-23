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  • 23.06, 12:18
    Рекультивация свалки в Балашихе начнется в ближайшие дни. Московская область, загрязнение окружающей среды, мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Рекультивация свалки в Балашихе начнется в ближайшие дни

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    Рекультивация свалки в Балашихе начнется в ближайшие дни

    Рекультивация свалки в Балашихе начнется в ближайшие дни

      Утром в пятницу в Подмосковье закрыли огромную свалку, на которую Владимиру Путину во время недавней прямой линии пожаловались жители Балашихи. Буквально накануне президент потребовал от правительства решить проблему в течение месяца. Чиновники проявили чудеса расторопности, и уже сегодня с 6:00 полигон официально не принимает машины с мусором. За событиями внимательно следит корреспондент НТВ Алексей Кондулуков.

      «Кучинский полигон закрыт» — такие плакаты сегодня можно увидеть рядом с теперь уже знаменитой свалкой в подмосковной Балашихе. Въезд преграждают бетонные блоки. Мусор прекратили свозить с шести утра.

      Крупнейшая в Подмосковье свалка бытовых отходов из Москвы. Это почти 90% всех отходов столицы — более 600 тонн в год, 800 грузовиков ежедневно. Она была создана более полувека назад, в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Ее общая площадь — 50 гектаров.

      Президент во время прямой линии обещал разобраться со свалкой, а также с тем, кто разрешил строить многоквартирные дома рядом с экологически неблагоприятной зоной.

      На заседании с членами кабинета министров Путин поинтересовался, как обстоят дела. Министр природопользования доложил, что свалка может быть закрыта в 2019 году, когда будет произведена вся геологическая экспертиза и созданы новые полигоны для отходов Москвы на территории вдали от населенных пунктов. Президент поручил резко ускорить этот процесс.

      И уже вчера вечером появились сообщения, что подмосковный губернатор распорядился закрыть эту свалку. Власти сейчас разбираются, что необходимо сделать чтобы рекультивировать Кучинский полигон. Недостаточно просто закрыть свалку — нужно регулярно подсыпать грунт, поливать водой, чтобы предотвратить самовозгорание мусора, обеспечить отвод и утилизацию образующихся токсичных и взрывоопасных газов.

      Как сообщается, доставка грунта на место мусорного полигона начнется послезавтра. Предполагается, что всю возвышенность накроют плотной пленкой и засыпят несколькими метрами плодородной земли, потом можно будет высадить деревья. Все это будет стоить порядка четырех миллиардов рублей.

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