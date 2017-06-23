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  • 23.06, 01:42
    Свалку в Балашихе закрывают с 6 утра пятницы. Московская область, Путин, мусор, правительство РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Свалку в Балашихе закрывают с 6 утра пятницы

    3 комментария
    Свалку в Балашихе закрывают с 6 утра пятницы

    Свалку в Балашихе закрывают с 6 утра пятницы

    Свалку в Балашихе закрывают с 6 утра пятницы

      Уже сегодня свалка в Балашихе, на которую во время прямой линии президенту пожаловались местные жители, будет закрыта.

      Такое распоряжение дал губернатор Подмосковья, явно впечатлившийся жестким разговором Владимира Путина с главой Минприроды Сергеем Донским.

      Глава государства остался крайне недоволен сроками, в которые подмосковные чиновники собирались ликвидировать свалку, и церемониться не стал, потребовав от министров в кратчайшие сроки решить все проблемы, с которыми россияне обратились на прямую линию.



      Жители Балашихи пожаловались на гигантскую свалку, расположенную всего в 200 метрах от жилых кварталов, во время прямой линии 15 июня. Власти Московской области планировали закрыть ее к 2019 году.

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