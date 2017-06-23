Свалку в Балашихе закрывают с 6 утра пятницы

Уже сегодня свалка в Балашихе, на которую во время прямой линии президенту пожаловались местные жители, будет закрыта.
Такое распоряжение дал губернатор Подмосковья, явно впечатлившийся жестким разговором Владимира Путина с главой Минприроды Сергеем Донским.
Глава государства остался крайне недоволен сроками, в которые подмосковные чиновники собирались ликвидировать свалку, и церемониться не стал, потребовав от министров в кратчайшие сроки решить все проблемы, с которыми россияне обратились на прямую линию.
Жители Балашихи пожаловались на гигантскую свалку, расположенную всего в 200 метрах от жилых кварталов, во время прямой линии 15 июня. Власти Московской области планировали закрыть ее к 2019 году.
Глава государства остался крайне недоволен сроками, в которые подмосковные чиновники собирались ликвидировать свалку, и церемониться не стал, потребовав от министров в кратчайшие сроки решить все проблемы, с которыми россияне обратились на прямую линию.
Жители Балашихи пожаловались на гигантскую свалку, расположенную всего в 200 метрах от жилых кварталов, во время прямой линии 15 июня. Власти Московской области планировали закрыть ее к 2019 году.
Комментарии