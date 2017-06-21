Спикер питерского ЗакСа не стал обсуждать действия полиции на оппозиционном митинге 12 июня

Дискуссия о последствиях несанкционированной акции протеста в День России у депутатского корпуса свелась на нет. Председатель парламента отвечал на вопросы журналистов по данной теме весьма уклончиво.
Вопрос выселения и компенсаций поднимался сегодня на заседании петербургского парламента. Депутат Оксана Дмитриева пыталась уговорить коллег отрегулировать городские нормы, касающиеся выплат владельцам сносимых гаражей. Накануне начался демонтаж боксов на Малой Бухарестской улице.
Но депутатов гораздо больше увлекло обсуждение последствий несанкционированного митинга на Марсовом поле. Спикер Вячеслав Макаров, сначала лишив возможности одних отвечать на вопросы, потом не смог воспрепятствовать другим их задавать. Впрочем, ответы самого председателя показались несколько уклончивыми, отмечает корреспондент НТВ Катерина Правдина.
Надо сказать, что оппозиция утром пыталась отложить дискуссию, косвенно связанную с событиями 12 июня. Рассмотрение кандидатов на должности представителей общественности в квалификационную коллегию судей — это те, кто могут ставить под сомнение работу Фемиды, — предлагали перенести. Считая, что сначала надо посоветоваться с уполномоченным по правам человека.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания, фракция «Партия Роста»: «Сейчас этот вопрос имеет важное общественное значение. В моем понимании то, что произошло на прошлой неделе, — это массовые политические репрессии, в которых судейское сообщество Петербурга приняло самое деятельное участие».
Предсказуемо большинство оказалось против. И с некоторым отставанием по повестке семь кандидатов потянулись к трибуне. Голоса вопрошающих тонули в формальном перечислении регалий.
Все они — юристы: директора компаний, начальники отделов, руководители служб. В публичной, общественной работе города замечены не были. И оппозиция не теряла надежды узнать не только их биографические данные, но и гражданско-правовую позицию. Депутаты аргументировали и просили ответить, но спикер требовал от метавшихся у трибуны общественников хранить молчание.
Отвечая на предсказуемые вопросы о событиях 12 июня на традиционном брифинге, сам Вячеслав Макаров говорил о демократии, но только в случае санкционированных митингов. Рассказывал о гражданской войне и кровопролитном конфликте на Украине и благодарил петербургские спецслужбы.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга: «Я убежден, что мы должны говорить слова благодарности генералу Умнову и сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечили правопорядок 12 июня».
Оправдывает ли спикер действия полицейских, распыливших в камере газ, понятно так и не стало. Сторонник узаконенной демократии погрузился в размышления о необходимости менять повестку работы с молодежью и систему воспитания. И беседа будто потеряла смысл.
Но депутатов гораздо больше увлекло обсуждение последствий несанкционированного митинга на Марсовом поле. Спикер Вячеслав Макаров, сначала лишив возможности одних отвечать на вопросы, потом не смог воспрепятствовать другим их задавать. Впрочем, ответы самого председателя показались несколько уклончивыми, отмечает корреспондент НТВ Катерина Правдина.
Надо сказать, что оппозиция утром пыталась отложить дискуссию, косвенно связанную с событиями 12 июня. Рассмотрение кандидатов на должности представителей общественности в квалификационную коллегию судей — это те, кто могут ставить под сомнение работу Фемиды, — предлагали перенести. Считая, что сначала надо посоветоваться с уполномоченным по правам человека.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания, фракция «Партия Роста»: «Сейчас этот вопрос имеет важное общественное значение. В моем понимании то, что произошло на прошлой неделе, — это массовые политические репрессии, в которых судейское сообщество Петербурга приняло самое деятельное участие».
Предсказуемо большинство оказалось против. И с некоторым отставанием по повестке семь кандидатов потянулись к трибуне. Голоса вопрошающих тонули в формальном перечислении регалий.
Все они — юристы: директора компаний, начальники отделов, руководители служб. В публичной, общественной работе города замечены не были. И оппозиция не теряла надежды узнать не только их биографические данные, но и гражданско-правовую позицию. Депутаты аргументировали и просили ответить, но спикер требовал от метавшихся у трибуны общественников хранить молчание.
Отвечая на предсказуемые вопросы о событиях 12 июня на традиционном брифинге, сам Вячеслав Макаров говорил о демократии, но только в случае санкционированных митингов. Рассказывал о гражданской войне и кровопролитном конфликте на Украине и благодарил петербургские спецслужбы.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга: «Я убежден, что мы должны говорить слова благодарности генералу Умнову и сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечили правопорядок 12 июня».
Оправдывает ли спикер действия полицейских, распыливших в камере газ, понятно так и не стало. Сторонник узаконенной демократии погрузился в размышления о необходимости менять повестку работы с молодежью и систему воспитания. И беседа будто потеряла смысл.
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