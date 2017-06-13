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  • 13.06, 22:05
    Союз журналистов возмущен задержанием репортеров на несанкционированном митинге в Петербурге. СМИ, Санкт-Петербург, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Союз журналистов возмущен задержанием репортеров на несанкционированном митинге в Петербурге

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    Союз журналистов возмущен задержанием репортеров на несанкционированном митинге в Петербурге

    Союз журналистов возмущен задержанием репортеров на несанкционированном митинге в Петербурге

      Сегодня районные суды Северной столицы выносили решения в отношении 550 участников массовой протестной акции на Марсовом поле, которая состоялась 12 июня. Полиция задержала в том числе и журналистов.

      В Петербурге проходят суды над участниками несанкционированного митинга на Марсовом поле 12 июня. На данный момент известно о восьми арестованных на срок от 5 до 10 суток и о 16 оштрафованных.

      Для избрания наказания протестующим привлекли 11 инстанций. Работа некоторых из них была блокирована. Например, Дзержинский районный суд на ближайшие двое суток снял с рассмотрения другие дела.

      По данным СМИ, на Марсовом поле 12 июня были задержаны более 550 человек. Среди них оказались и двое корреспондентов из журнала «Собака.Ru» и интернет-портала «Медиазона». Их не спасли и пресс-карты. Репортер «Собаки.Ru» сегодня провела весь день в отделе полиции. В итоге Фрунзенский районный суд назначил наказание Ксении Морозовой в виде 10 суток ареста и штрафа в размере 12 тысяч рублей. Этот факт возмутил профессиональное сообщество Петербурга.

      Людмила Фомичёва, председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти: «Мы, конечно, напоминаем о том, что сотрудники полиции нарушают обещания и договоренности, достигнутые на встрече, состоявшейся в Доме журналиста менее месяца назад. Тогда заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Петербурга и Ленинградской области Виктор Подколзин подтвердил, что для работы на массовых мероприятиях достаточно пресс-карты».

      Союз журналистов потребовал освободить задержанную коллегу. Кроме того ходатайство о непривлечении ее к административной ответственности направлено в суд.

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