Майор Соколов. Игра без правил
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Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 22:14
    Гаражи на юге Петербурга начали сносить без ведома их владельцев. Санкт-Петербург, автомобили, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Гаражи на юге Петербурга начали сносить без ведома их владельцев

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    Гаражи на юге Петербурга начали сносить без ведома их владельцев

    Гаражи на юге Петербурга начали сносить без ведома их владельцев

      На Малой Бухарестской улице начался снос гаражей. Землю расчищают для строительства жилого комплекса, что возмутило жителей Фрунзенского района.

      Члены гаражного кооператива «Радуга» заметили тяжелую технику еще ночью. Они утверждают: застройщик не уведомил их о начале работ. К тому же демонтаж и вывоз имущества якобы проводится без участия судебных приставов, поэтому и настроение у владельцев автобоксов не радужное.

      Они опасаются, что вещи будут расхищены и начинают подсчитывать убытки. Некоторые оценивают ущерб в сотни тысяч рублей. Доступ на территорию гаражного кооператива закрыт.

      На предложенные застройщиком компенсации в 50 тысяч рублей владельцы автобоксов не соглашаются, утверждая, что цена занижена. Сейчас они готовят иски в районные суды, пытаясь оформить гаражи в собственность.

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