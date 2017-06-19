В Петербурге полицейские усмирили задержанного слезоточивым газом

Журналисты и городской омбудсмен обсуждают историю, случившуюся в 33-м отделе полиции. Там в отношении наркомана применили спецсредство.

В Главном управлении МВД России по Петербургу не увидели превышения должностных полномочий в действиях оперативников, которые применили перцовый баллончик прямо в камере. Сегодня сообщения о нестандартном методе усмирения буйного правонарушителя заполнили информационные ленты.



Как сообщают СМИ, неделю назад в 33-й отдел полиции Московского района за мелкое хулиганство доставили 37-летнего наркозависимого и поместили в камеру-одиночку. Через 15 минут, по словам оперативников, он стал вести себя неадекватно и якобы пытался нанести себе повреждения. Затем, как сообщает пресс-служба главка, сотрудники полиции в соответствии с законодательством распылили слезоточивый аэрозоль.



Однако при этом правоохранители не учли работу вентиляции в отделе полиции. В результате после применения такого спецсредства пострадали и другие задержанные. Всех пришлось срочно эвакуировать.



Такой работой сотрудников полиции уже заинтересовался петербургский уполномоченный по правам человека. Александр Шишлов обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности недостаточно профессиональных, по его словам, действий оперативников.



Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге: «В таких случаях сотрудникам полиции нужно быть очень внимательными и оценивать необходимость применения спецсредств и возможные последствия. По предварительной информации, видимо, такая оценка последствий не была произведена».



Свою оценку законности применения газового баллончика прокуратура предоставит в течение недели. Также Александр Шишлов обратился в Следственный комитет.



По словам самих задержанных (среди них были и участники протестных акций 12 июня на Марсовом поле), после приезда скорой их перевели в подвальные помещения отдела полиции. Всего более десяти человек провели там почти сутки.