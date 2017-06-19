Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 22:00
    В Петербурге полицейские усмирили задержанного слезоточивым газом. Санкт-Петербург, полиция, права человека. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге полицейские усмирили задержанного слезоточивым газом

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    В Петербурге полицейские усмирили задержанного слезоточивым газом

    В Петербурге полицейские усмирили задержанного слезоточивым газом

      Журналисты и городской омбудсмен обсуждают историю, случившуюся в 33-м отделе полиции. Там в отношении наркомана применили спецсредство.

      В Главном управлении МВД России по Петербургу не увидели превышения должностных полномочий в действиях оперативников, которые применили перцовый баллончик прямо в камере. Сегодня сообщения о нестандартном методе усмирения буйного правонарушителя заполнили информационные ленты.

      Как сообщают СМИ, неделю назад в 33-й отдел полиции Московского района за мелкое хулиганство доставили 37-летнего наркозависимого и поместили в камеру-одиночку. Через 15 минут, по словам оперативников, он стал вести себя неадекватно и якобы пытался нанести себе повреждения. Затем, как сообщает пресс-служба главка, сотрудники полиции в соответствии с законодательством распылили слезоточивый аэрозоль.

      Однако при этом правоохранители не учли работу вентиляции в отделе полиции. В результате после применения такого спецсредства пострадали и другие задержанные. Всех пришлось срочно эвакуировать.

      Такой работой сотрудников полиции уже заинтересовался петербургский уполномоченный по правам человека. Александр Шишлов обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности недостаточно профессиональных, по его словам, действий оперативников.

      Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге: «В таких случаях сотрудникам полиции нужно быть очень внимательными и оценивать необходимость применения спецсредств и возможные последствия. По предварительной информации, видимо, такая оценка последствий не была произведена».

      Свою оценку законности применения газового баллончика прокуратура предоставит в течение недели. Также Александр Шишлов обратился в Следственный комитет.

      По словам самих задержанных (среди них были и участники протестных акций 12 июня на Марсовом поле), после приезда скорой их перевели в подвальные помещения отдела полиции. Всего более десяти человек провели там почти сутки.

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